Lotofácil, Quina e Dupla Sena: paraenses foram premiados nos concursos; confira

Na última quinta-feira (23), 19 paraenses sortudos acertaram os números sorteados nos concursos da Lotofácil, Quina e Dupla Sena. Os sorteios foram realizados às 20 horas e divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira o resultado das premiações e os municípios dos ganhadores.

VEJA MAIS

Lotofácil - concurso 2770

Os números sorteados foram: 02 - 03 - 04 - 06 - 08 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18 - 19 - 20 - 21 - 23

No Pará, 14 apostadores foram premiados no concurso 2770. Juntos, os ganhadores somam o prêmio de R$10.812,06. Confira os municípios:

Altamira - 1

Belém - 5

Mãe do Rio - 1

Marabá - 1

Novo Progresso - 1

Rurópolis - 2

Santa Maria do Pará - 1

Tomé-Açú - 1

Tucumã - 1

Quina - concurso 6107

Os números sorteados foram: 15 - 27 - 29 - 33 - 60

Na Quina, nenhum apostador acertou os cinco números sorteados, acumulando para R$14 milhões no próximo sorteio que acontece nesta sexta-feira (24). Quatro paraenses foram premiados no concurso 6082. Com quatro acertos, os ganhadores somam o prêmio de R$37.161,30. Confira os municípios dos sortudos.

Ananindeua

Dom Eliseu

Itaituba

São Félix do Xingu

Dupla Sena - concurso 2497

Os números sorteados foram :

1º sorteio: 03 - 10 - 17 - 30 - 37 - 48

2º sorteio: 15 - 22 - 23 - 32 - 40 - 46

Nenhum apostador acertou os seis números e o prêmio acumulou, mais uma vez, para o próximo sorteio. No Pará, um morador do município de São Félix do Xingu acertou cinco números no 2º sorteio, garantindo o valor de R$14.912,34.

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)