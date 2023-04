Lotofácil: aposta vai ficar mais cara; veja o valor e a data para o reajuste do preço

A Caixa Econômica Federal informou, nesta segunda-feira (10/04), que as Loterias vão sofrer reajuste no valor dos bilhetes. O percentual foi estabelecido, assim como o período do início do pagamento do novo valor. De acordo com a Caixa, o reajuste será feito para recuperar o valor monetário das apostas. O banco citou, ainda, a atualização de valores com base na inflação. A Lotofácil é uma das modalidades reajustadas. Confira o valor e a data para o reajuste do preço.

VEJA MAIS

Qual o novo valor da Lotofácil?

Atualmente, o valor da Lotofácil é R$ 2,50. A partir do novo reajuste, os apostadores vão ter que pagar R$ 3.

Quando começa a valer o reajuste no preço da Lotofácil?

O valor da Lotofácil será reajustado a partir do concurso 2801, que vai acontecer na terça-feira (02/05), sorteio especial do trabalhador.

Como apostar na Lotofácil

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para apostar em uma casa lotérica, no Internet Banking da Caixa ou pelo site Loterias Online.

Quando é a Lotofácil?

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de Brasília).

Quantos números eu preciso acertar para ganhar a Lotofácil?

O apostador precisa acertar 11 a 15 números para ganhar. Quanto maior a quantidade de números acertados, maior o prêmio.