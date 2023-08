Loteria Federal: Qual o jogo mais fácil de acertar na loteria federal?

A Loteria Federal sorteia o concurso 5793 nesta quarta-feira (23/08), às 19h (horário de Brasília), no valor de R$500 mil. Para os jogadores, as apostas podem ser feitas até o horário do sorteio por meio de bilhetes individuais ou em grupo, disponíveis nas agências lotéricas mais próximas de você.

O sorteio é transmitido ao vivo, às 19h (horário de Brasília), no canal oficial do banco no Youtube. Posteriormente, os resultados ficam disponíveis nos canais oficiais do banco, seja nas redes sociais ou site.

Confira as chances de ganhar o prêmio principal em um jogo simples

Loteria Federal: 1 chance em 100 mil.

Dia de Sorte: 1 chance em 2 milhões, 629 mil e 575.

Loteca: 1 chance em 2 milhões, 392 mil e 485.

Lotofácil: 1 chance em 3 milhões 268 mil e 760.

Super Sete: 1 chance em 10 milhões.

Lotomania: 1 chance em 11 milhões, 372 milhões e 635.

Dupla Sena: 1 chance em 15 milhões, 890 mil e 700.

Quina: 1 chance em 24 milhões, 40 mil e 16.

Timemania: 1 chance em 26 milhões, 472 mil e 637.

Mega-Sena: 1 chance em 50 milhões 63 mil e 860.

+ Milionária: 1 chance em 238 milhões, 360 mil e 500.

Saiba como apostar na Loteria Federal

O apostador tem até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio para realizar as apostas em uma casa lotérica, no Internet Banking da caixa ou pelo site Loterias Online.

Quais são os dias de sorteio da Loteria Federal?

Os sorteios são realizados às quartas-feiras e sábados, sempre às 19h (horário de Brasília)

Como faço para ganhar na Loteria Federal?

O apostador escolhe na agência lotérica um bilhete que contém um número a ser sorteado. Na compra, o participante pode pagar uma ou todas as dez frações do bilhete escolhido. Quanto maior o número de frações compradas, maior o prêmio recebido. Ganha valores o apostador que escolher um bilhete com um dos cinco números sorteados para os prêmios principais; com a unidade do primeiro prêmio; um milhar, centena e/ou dezena de qualquer um dos números sorteados.

Como surgiu a Loteria Federal

Sendo uma das mais antigas loterias do Brasil, a Loteria Federal foi criada em 1839 pelo Imperador D. Pedro II com o objetivo de arrecadar fundos para o governo. Originalmente, era sorteada uma vez por ano, atualmente é sorteada todas as quartas e sábados. A Loteria Federal oferece vários tipos de jogos, incluindo bilhetes individuais e bilhetes de grupo. Os prêmios incluem valores fixos e acumulados.

Como resgatar o prêmio da Loteria Federal

Em valores até R $1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo. 2. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal. 3. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)