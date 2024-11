Jogar na mega sena: veja os 10 últimos resultados da loteria

Antes de apostar no concurso 2.792 desta sexta-feira (01/11), saiba quais foram os números que mais vezes saíram no sorteio da Mega Sena neste ano. Essa pode ser a chance de levar para casa mais de R$ 105 milhões neste pré-feriado de Finados. Confira:

Veja quais foram os números que mais saíram na Mega Sena em 2024

46

11

19

42

34

45

25

47

20

10

Veja quais foram os últimos resultados da Mega Sena em 2024

02 - 03 - 11 - 25 - 37 - 43

29 - 32 - 40 - 42 - 49 - 58

03 - 17 - 18 - 19 - 20 - 55

23 - 37 - 39 - 47 - 52 - 56

08 - 10 - 23 - 34 - 36 - 50

06 - 11 - 17 - 20 - 40 - 51

20 - 27 - 48 - 50 - 57 - 59

27 - 30 - 35 - 44 - 57 - 59

07 - 30 - 38 - 39 - 43 - 54

06 - 11 - 16 - 25 - 28 - 45

Como jogar no concurso?

Até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, vá a uma casa lotérica, ou acesse o Internet Banking da Caixa, ou o site Loterias Online. Em seguida, escolha seis números entre 1 e 60 e aguarde até o horário que as bolas serão sorteadas. É possível jogar mais números, o que consequentemente aumenta as chances e também o valor da aposta.

Quanto custa?

6 números - R$ 5,00;

7 números - R$ 35,00;

8 números - R$ 140,00;

9 números - R$ 420,00;

10 números - R$ 1.050,00;

11 números - R$ 2.310,00;

12 números - R$ 4.620,00;

13 números - R$ 8.580,00;

14 números - R$ 15.015,00;

15 números - R$ 25.025,00;

16 números - R$ 40.040,00;

17 números - R$ 61.880,00;

18 números - R$ 92.820,00;

19 números - R$ 135.660,00;

20 números - R$ 193.800,00.

Como retirar o prêmio?

Em valores até R$ 2.112,00, você pode ir a uma lotérica para sacar;

Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal;

O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar a uma agência da Caixa Econômica;

O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

Qual o maior valor já sorteado?

Nas apostas regulares, a quantia mais alta foi a do concurso 2525, sorteada no dia 1 de outubro de 2022. Dois sortudos, um em Caxias do Sul (RS) e o outro em Fernandópolis (SP) conquistaram o prêmio de R$ 317.853.788,54 no sorteio.

Onde acompanhar o resultado?

Os apostadores podem acessar o canal do YouTube da Caixa para assistir ao sorteio ao vivo. Toda quinta-feira e sábado o banco sorteia os seis números e oferece valores milionários aos jogadores dessa modalidade da loteria.

(*Rafael Lédo, estagiário sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)