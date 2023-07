Conheça a loteria brasileira que nunca teve um ganhador, com prêmio acumulado em R$ 55 milhões

A famosa aposta +Milionária, criada em maio de 2022 pela Caixa Econômica Federal, nunca teve um ganhador na faixa principal. Ao todo, já foram realizados 59 concursos. Atualmente, o prêmio está acumulado em R$ 55 milhões.

Criada com a promessa de nunca sortear menos de R$ 10 milhões, a aposta é a mais cara entre as loterias. Para um jogo simples, por exemplo, marcando seis dezenas entre 50 e dois trevos entre seis disponíveis, o valor é de R$ 6.

O maior prêmio pago pela loteria foi no primeiro sorteio, quando um apostador de São Paulo marcou seis dezenas e acertou um trevo, faturando R$ 392 mil na segunda faixa de premiação.

Com apenas um concurso por semana, os sorteios ocorrem sempre aos sábados.

Como apostar na +Milionária

As apostas são feitas nas casas lotéricas, no portal Loterias Caixa e no Aplicativo. Na aposta simples, que custa R$ 6, o apostador precisa marcar seis números de 1 a 50 e dois trevos de 1 a 6. Para apostas múltiplas, poderá escolher de 6 a 12 números entre os 50, e de 2 a 6 entre os 6 trevos.

Também é possível fazer um bolão, preenchendo o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Em grupo, as apostas têm preço mínimo de R$ 12, cada cota não pode ser inferior a R$ 6, sendo possível realizar um bolão com, no mínimo, 2, podendo chegar a 100.

É possível também comprar cotas de bolões organizados pelas casas lotéricas.

Faixas de premiação

6 acertos + 2 trevos

6 acertos + 1 ou nenhum trevo

5 acertos + 2 trevos

5 acertos + 1 ou nenhum trevo

4 acertos + 2 trevos

4 acertos + 1 ou nenhum trevo

3 acertos + 2 trevos

3 acertos + 1 trevo

2 acertos + 2 trevos

2 acertos + 1 trevo

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com