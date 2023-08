Caixa altera sorteio da Mega Sena e Dupla Sena; veja o que muda e o motivo

A Caixa Econômica Federal alternou os dias dos sorteios de duas modalidades oficias das loterias. A novidade iniciou nesta segunda-feira (21), com o prêmio de R$ 450 mil do concurso 2557 da Dupla Sena e amanhã será o da Mega Sena 2623, a partir das 20h.

Pelo cronograma do banco, a Mega Sega que tinha os sorteios todas às quartas-feiras e sábados, passará a compor a programação das terças e quintas-feiras, além dos sábados - inalterado. Já a Dupla Sena, que normalmente era sorteada às terças e quintas-feiras, ficará sempre às segundas, quartas e sextas-feiras.

Segundo o banco, a alteração do sorteio semanal aumenta a velocidade de crescimento do prêmio, gerando maior atratividade aos apostadores que preferem grandes premiações. As probabilidades e demais regras da modalidade permanecem sem modificações.