Mais de 80 paraenses ganham na Quina, Lotofácil e Mega Sena; veja os prêmios

A Quina, Lotofácil e Mega Sena, modalidades das loterias sorteadas na quinta-feira (12), premiaram 85 apostadores paraenses. Os sorteios, realizados às 20 horas, foram divulgados nos canais da Caixa Econômica Federal. Confira os valores das premiações.

Quina - concurso 6049

Os números sorteados foram: 07 - 57 - 44 - 49 - 75

Na quina, com quatro acertos, um apostador de Ananindeua e um de São Félix do Xingu foram premiados no concurso do último dia 12. O valor do prêmio é de R$ 3.906,96 para cada um.

Lotofácil - concurso 2712

Confira os números sorteados: 02 -03 - 08 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 18 -19 - 20 - 22 - 23 - 24 - 25

Oito paraenses foram premiados no concurso da Lotofácil, com 14 acertos dos 15 números sorteados. Os jogadores receberão o valor de R$ 1.631,31 nos jogos com 15 números apostados, e R$ 4.893,93 nos jogos com 17 números.

Confira os municípios dos ganhadores:

Belém - dois ganhadores

Itaituba

Santa Maria das Barreiras

Santarém

São Geraldo do Araguaia

Tucuruí - dois ganhadores

Mega Sena - Concurso 2554

Veja os números do sorteio: 19 - 25 - 43 - 44 - 48 - 49

Um apostador de Acará acertou cinco números dos seis sorteados na última quinta-feira (12) e levará para casa a quantia de R$ 32.743,80.

Outros 74 paraenses acertaram a quadra do último concurso. Os prêmios são de R$ 740,23 para jogos feitos por meio de aposta simples e R$ 2.220,69 para apostas realizadas com bolão. Confira os municípios dos ganhadores:

Altamira

Ananindeua - cinco ganhadores

Anapu

Barcarena - dois ganhadores

Belém - 16 ganhadores

Belterra

Benevides

Bom Jesus do Tocantins - dois ganhadores

Brasil Novo

Breu Branco

Capanema

Castanhal

Concórdia do Pará

Eldorado dos Carajás - dois ganhadores

Goianésia do Pará

Itaituba - dois ganhadores

Juruti

Marabá - cinco ganhadores

Monte Alegre

Nova Timboteua

Novo Progresso

Ourilândia do Norte

Parauapebas - oito ganhadores

Ponta de Pedras

Redenção - três ganhadores

Rondon do Pará

Santana do Araguaia - dois ganhadores

Santarém - três ganhadores

Santo Antônio do Tauá

São Sebastião da Boa Vista

Tailândia

Tomé-Açu - dois ganhadores

Tucuruí

Xinguara

Saiba como resgatar o prêmio

Em valores até R$ 1.332,78, você pode ir a uma lotérica para resgatá-lo.

para resgatá-lo. Acima desse valor, o dinheiro deve ser retirado em uma agência da Caixa Econômica Federal .

. O valor pode ser pago até dois dias após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica.

após o vencedor se apresentar à uma agência da Caixa Econômica. O dinheiro deve ser retirado em até 90 dias após a data do sorteio, caso o prêmio não seja retirado nesse prazo, o valor fica destinado para programas sociais do Governo Federal.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)