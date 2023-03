Keanu Reeves: cientistas descobrem bactéria capaz de matar fungos e batizam com o nome do ator

O ator Keanu Reeves, conhecido por seu trabalho nos filmes 'John Wick' e 'Matrix', recebeu uma homenagem inesperada. Cientistas descobriram um composto bactericida capaz de eliminar fungos que são nocivos para plantas e humanos. Esse composto foi batizado como keanumycins, por causa dos personagens "invencíveis" do ator.

A pesquisa foi realizada no Instituto Leibniz de Pesquisa de Produtos Naturais e Biologia de Infecções em Jena, na Alemanha, e revelou que o keanumycins vai ajudar na produção agrícola, evitando perdas bilionárias com a ação de fungos.

"Keanu Reeves já interpretou muitos papéis icônicos e é extremamente eficiente em 'inativar' seus inimigos. O keanumycins tem a mesma ação contra fungos", disse o pesquisador Pierre Stallforth do Instituto Leibniz.

Durante live de divulgação de 'John Wick 4', o ator Keanu Reeves reagiu à homenagem. "Eles deveriam ter chamado com o nome do meu personagem, John Wick. Mas isso é muito legal… e surreal para mim", disse o ator. "Mas obrigado, cientistas!", concluiu.

De acordo com pesquisa publicada em janeiro no The Journal of the American Chemical Society, a bactéria keanumycins se mostrou eficaz no combate ao fungo Botrytis cinerea, um mofo comum em estufas, que causa podridão e perda nas colheitas.

Os compostos bacteridas também são capazes de eliminar o fungo Candida albicans, nocivo para o corpo humano, cuja superprodução pode causar uma infecção.

(Hanna Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)