IPTU em Curitiba, Paraná: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

Foi divulgado os prazos e regras do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Curitiba, Paraná. Este ano, o desconto no pagamento do valor integral à vista foi ampliado, passando de 4% para 10%. O imposto poderá ser parcelado em 10 vezes, com vencimento no dia 20 de cada mês a partir de abril, diferente dos anos anteriores, quando o prazo começava em fevereiro. Confira o cronograma das parcelas.

1ª parcela - 20 de abril

2ª parcela - 20 de maio

3ª parcela - 20 de junho

4ª parcela - 20 de julho

5ª parcela - 20 de agosto

6ª parcela - 20 de setembro

7ª parcela - 20 de outubro

8ª parcela - 20 de novembro

9ª parcela - 20 de dezembro

10ª parcela - 20 de janeiro de 2024

Os carnês estarão disponíveis no site da prefeitura e serão distribuídos pelos Correios a partir do dia 3 de abril. Saiba como consultar, como pagar e como emitir o IPTU 2023 em Curitiba.

VEJA MAIS

Como emitir carnê/boleto do IPTU 2023 de Curitiba?

Os boletos com todas as parcelas do IPTU 2023 estarão disponíveis a partir do dia 3 de abril por meio do site da Prefeitura Municipal de Curitiba ou pelo aplicativo ‘Curitiba App’, disponível para Android e iOS. Nessa mesma data, o carnê da primeira parcela e para pagamento à vista começa a ser distribuído pelos Correios.

Outra opção é fazer a retirada presencialmente, nos núcleos da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento disponíveis nas dez Ruas da Cidadania de Curitiba. O horário de atendimento é sempre das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Como emitir o boleto do IPTU 2023 de Curitiba pelo aplicativo?

O aplicativo 'Curitiba App', disponível desde 2019, é uma opção rápida e fácil na hora de gerar o carnê do IPTU 2023. O aplicativo está disponível para iOS e Android. Para emitir o documento é necessário ter em mãos o número da Inscrição Imobiliária e Sublote ou a Indicação Fiscal do Imóvel, presentes no IPTU do ano anterior, e o CPF do contribuinte.

Após fazer o acesso, basta ir no menu do IPTU e adicionar o imóvel, mas caso não seja a primeira vez, não é preciso adicionar novamente. Na sequência, selecione a opção 'Consultar Parcelas' e 'Gerar todas as parcelas' se quiser emitir todas de uma vez.

O contribuinte pode escolher imprimir, salvar em PDF ou copiar o número do código de barras para realizar o pagamento.

Como emitir o boleto do IPTU 2023 de Curitiba pelo site?

Para gerar o carnê pelo site da Prefeitura Municipal de Curitiba, basta ir na opção IPTU na página inicial. Irá abrir uma nova janela com várias opções e informações, clique na opção 'IPTU - Consulta de Débitos pela Internet' e 'Serviços Online'.

Para consultar o débito, é preciso ter em mãos o número da Inscrição Imobiliária e Sublote ou a Indicação Fiscal do Imóvel, além de informar o CPF/CNPJ do contribuinte ou o Código do Convênio. Após o acesso, basta selecionar a opção de gerar as percelas.

Como pagar o IPTU 2023 de Curitiba?

O pagamento do boleto digital ou impresso pode ser realizado pelo internet banking, caixas eletrônicos e agências dos bancos conveniados com a Prefeitura de Curitiba.

Ailos;

Bradesco;

Banco do Brasil;

Caixa Econômica Federal;

Itaú;

Mercantil;

Santander;

Sicredi;

Sicoob.

O imposto também pode ser pago por cartão de crédito ou débito. Já na opção de débito automático, o vencimento da primeira parcela é no dia 28 de abril. As demais parcelas serão no dia 20 dos meses seguintes. A solicitação de débito automático pode ser feita diretamente no banco do contribuinte, 30 dias antes do vencimento da primeira parcela.

O que é IPTU?

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é obrigatório e cobrado de proprietários de imóveis construídos dentro de uma área urbana, seja comercial ou residencial. O tributo é estabelecido pela prefeitura do município, quem fica responsável por definir os critérios de cobrança.

(*Hannah Franco estagiária sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)