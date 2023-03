IPTU 2023 tem prazo prorrogado em Macapá; veja como fica o calendário de pagamento

A prefeitura de Macapá, através da Secretaria Municipal de Finanças (Semfi), prorrogou o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Segundo o calendário tributário de 2023, o prazo para garantir o desconto de 20% teria se encerrado na última terça-feira (28). Para alcançar um número maior de contribuintes, a prefeitura fez alterações nas datas de vencimento. Confira o novo cronograma do pagamento com desconto.

1ª cota única (20% de desconto) - até 15 de março

2ª cota única (10% de desconto) - entre 16 de março a 10 de abril

Por conta dessa alteração, a última cota do pagamento do IPTU 2023 passa para o mês de novembro. Este ano o imposto pode ser parcelado em até 8 vezes, sem descontos, com vencimento para todo dia 10 de cada mês. Confira o cronograma das parcelas.

1ª parcela - 10 de abril

2ª parcela - 10 de maio

3ª parcela - 10 de junho

4ª parcela - 10 de julho

5ª parcela - 10 de agosto

6ª parcela - 10 de setembro

7ª parcela - 10 de outubro

8ª parcela - 10 de novembro

Os carnês de pagamento do IPTU já estão disponíveis no site da prefeitura de Macapá. A retirada do boleto impresso pode ser feita diretamentamente na Central do Contribuinte (Rua Padre Júlio, nº 1614 - Centro) ou no prédio do Superfácil, com agendamento pelo site superfacil.portal.ap.gov.br. O pagamento pode ser realizado nas agências bancárias e casas lotéricas.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)