Inscrições para o Prouni 2023 encerram nesta sexta-feira (03)

Termina nesta sexta-feira (03) o período de inscrição para participar do processo seletivo do Programa Universidade Para Todos (Prouni) do 1º semestre. Os estudantes que quiserem ingressar em uma universidade privada, com bolsa integral ou parcial, têm até às 23h59 para se inscrever através do Portal Único.

O Prouni é um programa do Ministério da Edunicação (MEC) que promove a inclusão social, facilitando o acesso às universidades privadas para estudantes de baixa renda que tenham realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 2021 ou 2022. Este ano, o programa está ofertando um total de 288.112 bolsas, sendo 209.758 integrais e 78.354 parciais. Confira o cronograma do Prouni 2023 no 1º semestre e como se inscrever.

Como se inscrever no Prouni 2023?

Para participar do Prouni, o estudante precisa ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, seja de 2021 ou 2022. Além disso, é necessário que a nota mínima alcançada no exame seja de 450 pontos, ser ter tirado zero na redação ou ter partipado como treineiro. Outros requisitos você confere aqui .

As incrições são realizadas diretamente na página do Prouni no Portal Gov.br, basta fazer o login, preechendo com CPF e senha, caso seja o primeiro acesso é preciso se cadastrar no portal. Após fazer o acesso, siga o passo a passo a seguir.

Preencha os dados cadastrais (informe e-mail e telefone para saber de prazos e resultados futuros); Confirme a documentação exigida para comprovar as informações; Clique em salvar e prosseguir; Preencha os campos de raça/cor, deficiência e escula cursada durante o ensino médio; Caso seja professor da rede pública ou tenha vínculo acadêmico, preencha as informações necessárias; Preecha a declaração para confirmar os dados; Selecione até duas opções de instituição de ensino, local, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência.

Após a confirmação da inscrição, o candidato deve ficar atento ao cronograma do Prouni 2023.

Cronograma do Prouni 2023

Inscrições: 28 de fevereiro a 3 de março

28 de fevereiro a 3 de março 1ª chamada: 7 de março

7 de março Comprovação de informações da 1ª chamada: 7 a 16 de março

7 a 16 de março 2ª chamada: 21 de março

21 de março Comprovação de informações da 2ª chamada: 21 a 30 de março

21 a 30 de março Lista de espera: 5 a 6 de abril

5 a 6 de abril Resultado da lista de espera: 10 de abril

10 de abril Comprovação das informações da lista de espera: 10 a 19 de abril

10 a 19 de abril Registro da aprovação ou reprovação do candidato pré-selecionado na lista de espera: 20 de abril a 2 de maio

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Tainá Cavalcante)