Ministro russo cita o Brasil e afirma que país está disposto a considerar propostas de paz

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov (73), afirmou nesta quarta-feira, 17 de maio, que está disposto a ouvir propostas de países africanos e latino-americanos para resolver o conflito contra a Ucrânia que já dura pouco mais de um ano.

Lavrov afirmou que o país está disposto a considerar orientações dos países latino-americanos e africanos que tenham o “desejo sincero de ajudar a estabilizar a ordem mundial”, explicou.

Recentemente, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa (70), revelou que o país e outras cinco nações africanas irão se reunir com autoridades russas e ucranianas com o objetivo de buscar uma solução pacífica para o conflito. Farão parte da delegação africana:

África do Sul;

Egito;

Zâmbia;

República do Congo;

Senegal;

Uganda.

O ministro também citou o plano de paz apresentado pelo governo brasileiro em fevereiro deste ano. Apesar do esforço para a superação do conflito, Lavrov afirmou que as propostas apresentadas por latino-americanos e africanos eram abstratas, diferentes da recomendação chinesa: “Não vimos documentos sobre o assunto, tanto de brasileiros quanto de africanos”, completou.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)