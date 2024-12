Grupo Revelação promove o ‘Na Vibe do Revela’ em Belém

Neste sábado (14), o grupo Revelação vem até Belém para realizar o “Na Vibe do Revela”. O evento começa às 21h, no Barka. Além do grupo carioca, as bandas paraenses Tamo Junto e Caricato também vão se apresentar na festa.

Desde os anos 90, quando o Revelação surgiu, o grupo passou a ser atração presente no calendário das festas de Belém. Consagrado na cena nacional, os músicos Beto Lima, Artur Luis, Mauro Jr, Mamute, Sérgio Rufino e Rogerinho, transformam seus shows em verdadeiras rodas de samba.

VEJA MAIS

“Marcamos 30 anos de existência no meio musical em grande estilo, fazendo um DVD do tamanho que o Revelação merece. Todos os convidados prontamente aceitaram o convite, nos dando a certeza de que nossa trajetória foi de muito sucesso e respeito aos demais. O plano é continuar levando alegria e o nosso samba para os quatro cantos do mundo”, disse Mauro Jr.

O trabalho citado pelo banjoísta foi gravado em outubro no Rio de Janeiro e se chama “Revelação 30 Anos”. A celebração dessas três décadas de música teve como convidados os ex-vocalistas Xande de Pilares e Almirzinho. além de Thiaguinho, Rodriguinho, Péricles, Dilsinho, Menos É Mais, Tiee, Thiago Soares, Davi Quaresma, Molejo, Sorriso Maroto, Pixote e Ferrugem.

A banda é dona dos maiores hits de samba do Brasil, como “Tá Escrito”, “Ô Queiroz” e “Deixa Acontecer”. Perguntando sobre a permanência do ritmo em constante destaque no país, Mauro Jr faz uma análise mais ampla sobre o tema.

“Samba é samba, né? Está divisão no gênero só enfraquece o movimento. O samba é livre para ser tocado romântico ou partido alto, cada qual com sua característica. O fato de se manter em alta é por ser nosso mesmo, raiz da nossa terra e ser bastante popular. O brasileiro não vive sem samba e cerveja”, pontua.

Ao longo dessas três décadas, o Revelação se reinventou e mudou três vezes de vocalista. Em 2019, Jonathan "Mamute" Alexandre entra para o grupo e mostra a sua intimidade com as características do Revelação. Ele implantou a sua personalidade na banda e vice-versa.

Agende-se:

Data: sábado, 14

Hora: 21h

Local: Barka - R. Gaspar Viana, 1259 - Reduto, Belém