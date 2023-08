Fernanda Lima lista defeitos de seu marido Rodrigo Hilbert: 'Conservador'

O ator Rodrigo Hilbert se tornou sinônimo de perfeição por sua beleza e suas habilidades. Porém, sua esposa Fernanda Lima decidiu compartilhar alguns defeitos do marido e mostrar ele também pode ter suas imperfeições.

Ao ser questionada dos defeitos de Rodrigo, ela não hesitou e respondeu com sinceridade sobre pontualidade e hábitos alimentares. "O que posso expor é que o Rodrigo é bem ansioso e eu bem orgulhosa. Mas vamos bem juntos porque eu o acalmo e ele quebra meu orgulho. Outra coisa: eu sou superpontual e ele está sempre em cima da hora. Aí ele me relaxa e eu o coloco na linha. E eu acho que ele come um monte de tranqueira que eu evito. Aí ele come melhor e me tira do trilho! Ele é também mais conservador na educação e eu sou bem mais flexível. Aí ele puxa o freio e eu converso e libero", disse a atriz para a Revista 29 Horas.

Atualmente, o casal tem três filhos juntos e formam uma família considerada quase perfeita nas redes sociais. A apresentadora revelou que, assim como qualquer lar, eles também enfrentam desafios.

Sobre a educação dos filhos, também é um tópico que traz suas diferenças. Fernanda se considera mais liberal, permitindo mais flexibilidade na criação dos filhos, enquanto Rodrigo é rígido em algumas questões.

"Meus guris já têm 15 anos. Estão aprendendo a se virar. Minha filha Maria também já tem suas responsabilidadezinhas. E assim não fica tão pesado para os pais. Porque filho exige muita dedicação. Vejo mais como uma firma, uma empresa. Eu seria o RH – não de Rodrigo Hilbert, mas de recursos humanos mesmo. Sou eu quem conversa, escuta, acolhe e encaminha. O Rodrigo cuida do refeitório, das compras da semana e dos pagamentos mensais. Ah, eu também atuo como um vigia noturno – só sossego quando todo mundo já dormiu!", revelou.

