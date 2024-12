Vsafety é referência em negócios na Amazônia

Por ser uma região extremamente rica em recursos naturais, cultura e biodiversidade, a Amazônia está cada vez mais sendo foco de grandes negócios. Diante desse cenário, a Vsafety – Consultoria e Gestão Corporativa se destaca por compreender profundamente as particularidades da região amazônica, tanto em termos de desafios logísticos quanto culturais e ambientais.

Segundo Alessandro Rafael, diretor da Vsafety, a empresa oferece soluções personalizadas, que aliam conhecimento técnico e estratégico, entendendo as necessidades dos negócios na Amazônia. Além disso, a Vsafety tem experiência em trabalhar com setores estratégicos da região, como indústrias em geral, fábricas e construção civil, varejo, área da saúde e rural, que precisam integrar boas práticas de gestão em suas operações.

“Nosso diferencial é que estudamos o empreendimento de acordo com as necessidades desde a sua abertura, para legalizações, licenças sanitárias, ambientais, alvarás entre outros, até desenvolvemos estratégias nos processos e gestão para gerenciamento integrado até sua governança corporativa, fazendo uma consultoria em gestão de uma ponta a outra ponta”, explica Alessandro Rafael.

Atuação

A empresa também possui trabalhos que conectam empresas brasileiras com o mundo, buscando atender ao mercado internacional e preparando em conformidade e exigência de cada país. Outro ponto importante é que o trabalho da Vsafety trata-se da concretização do seguinte propósito: contribuir para o crescimento sustentável das empresas, da Amazônia e do Brasil.

Vsafety é referência no Brasil quando se trata de sustentabilidade e gestão (Divulgação/Vsafety)

“Avaliamos que estamos no caminho certo, especialmente porque conseguimos unir impacto econômico com responsabilidade socioambiental. Construímos uma confiança sólida e significativa, pautada em resultados práticos e transformadores para nossos clientes. Porém, nossa visão é de constante evolução, sempre há espaço para inovar e impactar ainda mais positivamente em melhoria contínua para atender da melhor forma nossos clientes”, pontua o diretor da Vsafety.

A seguir, confira os serviços oferecidos pela Vsafety:

- Consultoria e gestão estratégica de processos, pessoas e projetos;

- Consultoria e gestão em saúde e segurança do trabalho;

- Consultoria e gestão em riscos e compliance;

- Consultoria e gestão ambiental e socioambiental;

- Consultoria e gestão em ESG – Ambiental- Social e Governança Corporativa;

- Consultoria e Auditoria Interna em sistema de gestão integrada.

Para saber mais sobre a empresa, clique aqui.