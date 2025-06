O Sesc Doca está com inscrições abertas até o dia 04 de julho para a turma da “Universidade 50+”, um projeto inovador voltado para pessoas a partir de 50 anos que desejam viver a maturidade com mais autonomia, protagonismo e qualidade de vida. As atividades serão realizadas presencialmente às segundas e quartas-feiras, das 14h30 às 16h30, no período de 4 de agosto a 3 de dezembro de 2025. A atividade é totalmente gratuita ocorrendo pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG).

A Universidade 50+ é um espaço de reflexão e aprendizado contínuo, que busca fortalecer a cultura da longevidade e preparar os participantes para a aposentadoria de forma ativa e consciente. Embora o nome remeta a uma instituição de ensino formal, o projeto não tem caráter formativo tradicional. Seu foco está no estímulo ao autocuidado, à construção de projetos de vida e ao desenvolvimento de relações interpessoais saudáveis.

VEJA MAIS

A metodologia do programa é baseada nos quatro pilares propostos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o envelhecimento ativo: saúde (bem-estar biopsicossocial), participação (social, cidadã, cultural e espiritual), segurança/proteção e aprendizagem ao longo da vida. Os participantes terão acesso às aulas e oficinas com temáticas como longevidade saudável, saúde e bem-estar, educação financeira, inclusão digital e cultura regional.

O público-alvo são adultos com 50 anos ou mais, cuja renda familiar mensal per capita não ultrapasse dois salários mínimos nacionais. Ao final do curso, os participantes receberão um certificado de participação.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Sesc Doca. Mais informações estão disponíveis no edital publicado no site oficial da instituição: https://www.sesc-pa.com.br/edital/07-2025.

Serviço:

Universidade 50+: Sesc Doca abre inscrições

Inscrições gratuitas e presenciais

Local: Sesc Doca

Edital: https://www.sesc-pa.com.br/edital/07-2025.

Informações: (91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp) - Fale com o Sesc

Site: sesc-pa.com.br

Facebook: Sesc no Pará | Instagram: @sesc_pa | Youtube: Sesc no Pará | LinkedIn: Sesc no Pará