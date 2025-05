Sesc: Semana S vem aí com serviços gratuitos para todos

Nos dias 16 e 17 de maio, Belém do Pará será palco da Semana S 2025, promovida pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac. O evento ocorrerá no Sesc Doca e no Boulevard da Gastronomia, oferecendo uma programação gratuita e diversificada para toda a comunidade.

Durante a Semana S, o público terá acesso a diversos serviços gratuitos voltados para a saúde e o bem-estar, incluindo aferição de pressão arterial, orientação nutricional, cortes de cabelo e massagens. Esses atendimentos visam promover a qualidade de vida e o autocuidado entre os participantes.

O evento contará com oficinas práticas em áreas como gastronomia, estética e inovação, proporcionando aprendizado e capacitação para os participantes. Além disso, haverá espaços dedicados à orientação de carreira e divulgação dos cursos oferecidos pelo Senac, auxiliando os participantes no desenvolvimento profissional.

A programação cultural da Semana S incluirá apresentações musicais e artísticas no Boulevard da Gastronomia, destacando talentos locais e proporcionando entretenimento de qualidade para toda a família.

Tony Ventura, renomado especialista em inovação e tecnologia, será o palestrante principal do evento. Com vasta experiência em apresentar novas tecnologias e ferramentas digitais, Ventura abordará temas relacionados à inteligência artificial e inovação no mundo do trabalho. Sua palestra contará com a demonstração de um robô interativo, proporcionando uma experiência única aos participantes.

Cantora Zaynara será uma das atrações da programação cultural (Foto: Jefferson Carvalho)

A programação cultural incluirá apresentações da cantora Zaynara, vencedora do Prêmio Multishow 2024, e do tradicional grupo Arraial do Pavulagem, celebrando a riqueza da música paraense.

O Senac promoverá a Cozinha Show, espaço onde chefs renomados realizarão demonstrações culinárias ao vivo, ensinando receitas e técnicas gastronômicas ao público.

O primeiro dia do evento reunirá empresários e sindicatos dos 12 segmentos relacionados ao Sistema Fecomércio, além de autoridades e imprensa. Essa integração visa fortalecer o comércio local e promover o desenvolvimento sustentável da região.

A Semana S 2025 reforça o compromisso do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac com o desenvolvimento das comunidades locais, promovendo uma integração entre educação, cultura e capacitação profissional. O evento tem como foco temas contemporâneos como transição energética, economia circular, inteligência artificial nos negócios e turismo sustentável.

A participação na Semana S 2025 é gratuita, mas requer inscrição prévia. Os interessados podem se inscrever através do site oficial do evento: https://semana-s.portaldocomercio.org.br.

Não perca a chance de participar deste evento transformador que marca o início da agenda 2025 e prepara o caminho para a COP 30.