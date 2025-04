Transparência salarial: como a implementação da medida impacta nas empresas

A transparência salarial é uma temática que vem ganhando cada vez mais destaque no mercado de trabalho. Ao longo dos últimos anos, as empresas vêm adotando um olhar mais atento na divulgação aberta das faixas salariais, o que traz diversos impactos no dia a dia corporativo, incluindo a promoção de um ambiente de trabalho mais justo e claro. O escritório Xerfan Advocacia S/S destaca as principais vantagens da transparência salarial para as empresas.

O primeiro passo é entender que a transparência salarial corresponde à prática de divulgar, de modo claro e acessível, as informações relacionadas à política de cargos e salários dentro de uma organização.

"Com a promulgação da Lei nº 14.611 de 03 de julho de 2023, que trata sobre a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens e altera o art. 461 da CLT, as empresas que contam com mais de 100 funcionários deverão publicar relatórios semestrais de transparência salarial, contendo dados anonimizados que permitam a comparação objetiva entre remunerações e ocupação de cargos de liderança por homens e mulheres", explica a advogada trabalhista Gabriela Mayumi.

Os dados divulgados pelas empresas permitem a comparação objetiva entre remunerações e ocupação de cargos de liderança por homens e mulheres. Quando há identificação de desigualdade social, a empresa deve apresentar e implementar um plano de ação com metas e prazos para correção, garantindo a participação de representantes sindicais e dos empregados.

"Importa destacar que o descumprimento da exigência da publicação dos relatórios poderá resultar em multa administrativa de até 3% da folha de salários, limitada a 100 salários mínimos, além de outras sanções aplicáveis à discriminação salarial", complementa a advogada do escritório Xerfan Advocacia S/S.

Como implementar

Uma das formas mais eficazes de implementar a transparência salarial é a divulgação de faixas salariais para cada cargo ou nível hierárquico, o que permite que os funcionários compreendam como os salários são estruturados, reduzindo possíveis especulações, além de promover maior confiança na empresa.

"É fundamental estabelecer critérios que sejam objetivos para a definição da remuneração, considerando os seguintes fatores: experiência, qualificações, desempenho e responsabilidades, assegurando que a distribuição salarial seja justa e previsível", ressalta Gabriela Mayumi.

Entre outras medidas estão a criação de políticas de transparência que regulamentem a divulgação de informações salariais e critérios remuneratórios, assim como o incentivo à negociação salarial entre funcionários e gestores, além de manter canais abertos para feedback sobre a política de remuneração.

"Ao adotar essas práticas, a empresa fortalece o engajamento dos colaboradores, reduz desigualdades e promove um ambiente mais transparente e justo", afirma a advogada.

Benefícios

Além de reduzir as desigualdades remuneratórias, a transparência salarial permite que possíveis injustiças sejam identificadas e corrigidas, o que fortalece a equidade, melhora a satisfação dos funcionários e contribui no engajamento no ambiente corporativo.

"Empresas que adotam essa prática tornam-se mais atraentes para talentos qualificados e reduzem a rotatividade, pois transmitem confiança e clareza sobre oportunidades de crescimento. Outro benefício é o fortalecimento da confiança e do comprometimento dos colaboradores. Saber que os salários são justos e baseados em critérios objetivos aumenta a motivação, melhora o clima organizacional e impulsiona a produtividade, gerando benefícios para toda a empresa", ressalta a especialista.

Igualdade de gênero

A crescente demanda por transparência salarial no mundo corporativo vem trazendo impactos significativos para a igualdade de gênero no ambiente de trabalho, destacando não apenas o empoderamento das funcionárias, mas também criando um ambiente mais justo e equitativo.

"A transparência salarial é uma ferramenta essencial para a promoção da igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Ao divulgar as faixas salariais e critérios de remuneração, torna-se mais fácil identificar e corrigir eventuais diferenças salariais injustificadas entre homens e mulheres que ocupam funções semelhantes. Isso reduz a discriminação, aumenta a equidade e incentiva a adoção de políticas mais justas de remuneração, garantindo que o gênero não seja um fator determinante na valorização profissional", destaca a advogada.

A transparência salarial fortalece a cultura organizacional ao promover um ambiente mais justo e aberto. "Quando os colaboradores sabem que a remuneração é baseada em critérios claros e objetivos, há um aumento na confiança na liderança e na empresa como um todo. Isso favorece uma cultura de meritocracia, colaboração e respeito, reduzindo a insatisfação e os conflitos internos. Além disso, a transparência incentiva o engajamento e a retenção de talentos, reforçando valores como ética e equidade dentro da organização", finaliza a advogada do escritório Xerfan Advocacia S/S.