Transformação social por meio de qualificação profissional

Em um cenário de desafios para ingressar no mercado formal, obter uma qualificação profissional gratuita de alta qualidade pode ser um divisor de águas na vida de muitas pessoas. É o que ocorre com quem ingressa na Escola de Eletricistas, uma iniciativa da Equatorial Energia com o SENAI e que, no Pará, já capacitou cerca de 340 pessoas entre 2022 e 2024 em cidades como Belém, Castanhal, Santarém, Marabá, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

O curso prepara os alunos para atuarem na rede de distribuição de energia elétrica, com direito à bolsa auxílio durante o período de estudos. A capacitação inclui todas as normas regulamentadoras exigidas para atuação no setor e ainda oferece grandes chances de empregabilidade: 66% dos formados pelo curso já estão inseridos no mercado de trabalho.

A seleção é gratuita, aberta a moradores do Pará com mais de 18 anos, ensino médio completo, CNH B ou C válida e disponibilidade de 40 horas semanais de curso. Em 2025, Castanhal e Parauapebas recebem novas turmas com 25 vagas cada, com previsão de início para julho.

O impacto do projeto na vida dos alunos

Mais do que um curso, a Escola de Eletricistas é, para muitos, a grande chance de transformarem suas vidas por meio de um curso com a melhor qualificação. O presidente da Equatorial Pará, Marcio Caires, comemora os resultados:

“A palavra oportunidade resume essa inciativa que é um sucesso no Pará. Trabalhamos pilares importantes como educação, empregabilidade e desenvolvimento”.

Para os alunos, os resultados são concretos. Joel Cruz, que se formou em 2024, em Belém, afirma: “Usufruímos do que havia de melhor oferecido a nossa turma. Em parceria com a Equatorial, o SENAI proporcionou um curso de extrema excelência, capacitando a turma para ser absorvida pelo mercado”.

Setor elétrico como palco de inclusão de gênero

Outro destaque do projeto é a valorização da presença feminina em um setor historicamente dominado por homens. Isso porque, desde 2022, a Escola de Eletricistas já formou duas turmas exclusivamente compostas por mulheres, mostrando compromisso com a promoção da diversidade com a igualdade de gênero.

Jakeliny Rodrigues é um exemplo desse avanço. “Meu último emprego fixo foi como motoboy. Depois disso, me tornei mãe e dona de casa. A Escola veio para abrir os meus horizontes. Comecei como leiga, me apaixonei pelo setor e hoje estou aqui formada. O mercado prova que não existe mais profissão só para homens”.

Já Geane Samara, formanda de Castanhal, lembra com orgulho do seu caminho até aqui: “Nunca imaginei trabalhar no setor elétrico e agora estou me formando na Escola de Eletricistas. Tudo muito novo, mas bem feliz de ser uma das poucas mulheres que participou e chegou até o fim”.

2025

Neste ano, a Escola de Eletricistas segue com mais duas turmas no Pará: uma em Castanhal e outra em Parauapebas. No momento, os inscritos estão em fase de seleção e ao término do programa, mais 50 alunos estarão formados no estado.