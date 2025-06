Acidentes com energia aumentam no Brasil: saiba como se proteger

Todo dia, a mesma eletricidade que liga o ventilador e carrega o celular pode virar ameaça silenciosa. O Anuário 2025 da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) revela que, em 2024, o Brasil registrou 1.077 acidentes por choque elétrico, destes 759 resultaram em mortes, uma alta de quase 46% em relação a 2023. Naquele ano, também ocorreram 963 incêndios de origem elétrica, com 67 vítimas fatais.

No Pará, o alerta é ainda mais urgente: 49 acidentes por choque em 2023 resultaram em 45 mortes, índice de letalidade de 92%, o mais alto do país. Na maioria dos casos, a tragédia começa dentro de casa: benjamins sobrecarregados, fios ressecados, reparos improvisados ou a instalação de antenas próximas à rede da rua.

Entre as principais causas do aumento desses números estão: instalações antigas sem revisão e fiação fora de norma, o que eleva a chance de curto; extensões e “Ts” usados em definitivo, sobrecarregando o circuito; obras e podas perto da rede, antenas, estruturas metálicas ou galhos que tocam os fios causam choques graves.

A Equatorial Pará orienta como se proteger em seis passos. Confira:

- Revisão a cada 5 anos com eletricista qualificado; exija cabos com selo Inmetro.

- Uma tomada por aparelho. Evite extensões, prefira filtro de linha.

- Instale DR, o Dispositivo Diferencial Residual, apelidado de “salva-vidas do quadro de luz”. Ele desliga o circuito quando detecta fuga de corrente.

- Nada de mãos molhadas: chuveiro, ferro ou liquidificador exigem ambiente seco.

- Distância de 10m da rede ao podar árvores ou erguer estruturas metálicas.

- Cheiro de fio queimado? Desligue a chave geral e procure um profissional.

A Equatorial Pará, responsável pela distribuição de energia no estado, reforça durante todo o ano essas orientações, por meio de campanhas educativas em rádio, TV, redes sociais e materiais on-line com dicas simples para as áreas urbana e rural.

A distribuidora mantém atendimento gratuito 24 horas pela assistente virtual Clara, no Whatsapp, pelo número (91) 3217-8200, além de outros meios de comunicação, como o 0800 091 0196, onde é possível informar situações com risco à vida que podem causar interrupção no fornecimento de energia. Mais do que resolver problemas, a Equatorial acredita que prevenir custa menos do que reconstruir uma casa, e muito menos do que superar a perda de alguém.

Energia traz conforto, mas só faz bem quando usada com respeito às normas de segurança. Divulgue essas dicas em casa, no trabalho e nos grupos de mensagem. Informação também salva vidas.