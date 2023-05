TCE-PA desenvolve projeto de reciclagem de papel

No Dia Internacional da Reciclagem, celebrado na última quarta-feira (17/05), o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) realizou ações em favor desta prática no âmbito da instituição. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a reciclagem consiste em um processo no qual ocorre a transformação do resíduo sólido que não seria aproveitado, com mudanças de seu estado físico, físico-químico ou biológico, havendo atribuição de novas características ao resíduo para que se torne novamente matéria-prima ou produto a ser utilizado.

Desde setembro de 2022, o TCE-PA, por meio da Diretoria de Logística e Patrimônio (DLP), desenvolve o projeto de reciclagem de papel, uma iniciativa que visa incentivar o uso consciente desse tipo de material, bem como conferir um destino adequado a ele após a sua utilização.

A iniciativa tem gerado economia de recursos e, ao mesmo tempo, tem despertado o interesse e incentivado a prática de ações de sustentabilidade e responsabilidade socioambiental entre os servidores.

VEJA MAIS

De acordo com titular da DLP, Cláudio Salgado, o projeto incorpora valores de sustentabilidade já muito conhecidos, como a redução do consumo de papel, que não é encarado como lixo, e a própria reciclagem, com a incorporação de consciência e atitudes no cotidiano, com a preocupação com o meio ambiente.

“Além disso, o projeto introduz uma nova sistemática de separação dos papéis em três diferentes tipos: papelão, papel branco e papel colorido, garantindo a qualidade da matéria-prima a ser reutilizada e o escoamento do papel”, explicou Cláudio.

O projeto de reciclagem de papel da corte de contas paraense está alinhado às diretrizes do Plano de Logística Sustentável da instituição, tendo como objetivos a melhoria contínua da gestão de recursos materiais da corte de contas; a conscientização dos servidores sobre o desperdício de papel; o reaproveitamento dessa matéria-prima na reciclagem, economizando e gerando recursos financeiros, educando o servidor para o exercício da cidadania e promovendo a utilização racional de recursos; a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida.

Para participar do projeto de reciclagem de papel do TCE-PA, basta as unidades interessadas acionarem a equipe responsável para fazer o recolhimento. Às sextas-feiras ocorre a entrega do material a ser reciclado na empresa parceira.