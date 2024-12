SomosCoop Melhores do Ano 2024: Pará é ouro e prata com as cooperativas Sicoob Cooesa e Coopiaçá

O cooperativismo paraense brilhou na cerimônia de premiação do SomosCoop Melhores do Ano 2024, na última terça-feira (03) em Brasília, celebrando o trabalho das cooperativas nas categorias de cultura cooperativista e desenvolvimento ambiental. Na premiação, a Sicoob Cooesa conquistou ouro na categoria Cultura Cooperativista, com o trabalho realizado com o projeto da Cooperativa Mirim enquanto a Coopiaçá foi reconhecida com troféu de prata na categoria Desenvolvimento Ambiental pelo projeto Sanear que promove a construção de banheiros ecológicos e acesso à água potável. Essa conquista evidencia o papel transformador do cooperativismo no estado que cresce a cada dia.

O reconhecimento dessas duas cooperativas no Prêmio SomosCoop Melhores do Ano 2024 destaca a importância de fortalecer práticas que vão além dos resultados financeiros. A cultura cooperativista cria um senso de pertencimento e unidade entre os cooperados, enquanto o desenvolvimento ambiental garante a sustentabilidade de recursos naturais essenciais para a economia e o futuro da região.

Para o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, a educação cooperativa é a base para um futuro mais justo e sustentável. E o prêmio é a prova de que o cooperativismo vai além da atividade econômica, é sobre transformar vidas.

“Nosso trabalho mostra que é possível equilibrar progresso econômico e conservação ambiental e estamos felizes em compartilhar essa visão com todo o Brasil”, declarou Raiol.

Educação e valores do cooperativismo

A Sicoob Cooesa recebeu o prêmio por seu trabalho na disseminação da cultura cooperativista, realizado junto a cooperativa CoopMirim no Marajó, com ações que promovem a educação e os valores do cooperativismo entre seus membros e a comunidade.

Para Marcia Ramos, presidente da Sicoob Cooesa, o reconhecimento reforça a importância de investir na construção de uma cultura que valorize a colaboração e o trabalho coletivo.

“É um prazer imenso sermos reconhecidos com este prêmio, por fazer a mudança com o cooperativismo no Marajó”, comemorou a presidente.

Inovação

Já a Coopiaçá foi premiada por suas práticas inovadoras na categoria Desenvolvimento Ambiental, que por meio do Projeto Sanear, construiu banheiros ecológicos para 45 famílias, promoveu o acesso a água potável, produção de alimentos e inclusão social na Amazônia.

Segundo o presidente da Coopiaçá, Teofro Lacerda, o reconhecimento valoriza a luta pela preservação ambiental. “Hoje é um momento de muita alegria para todos nós cooperados e para o Sistema OCB/PA pela importância desta premiação que recebemos esta noite. Isso só fortalece o trabalho e a vontade de dar continuidade ao projeto de desenvolvimento sustentável através do cooperativismo. Agradecemos aos nossos parceiros e a OCB/PA que acredita no nosso trabalho e potencial da nossa comunidade”, concluiu.

Além das duas cooperativas paraenses, as cooperativas Sicoob Primavera com a categoria Coop Cidadã; SicrediI Sudoeste MT/PA e a Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM na categoria Intercooperação, que atuam no estado do Pará, também foram reconhecidas.

Em um contexto estadual, esses prêmios representam mais do que troféus. São um símbolo de como o cooperativismo pode liderar o desenvolvimento equilibrado em uma das áreas mais ricas em biodiversidade e cultura do mundo. Para o movimento cooperativista paraense, essas conquistas reafirmam seu papel como agente de transformação social e ambiental.