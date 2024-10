Sistema OCB/PA leva o cooperativismo para Feira Pará Negócios

O Sistema OCB/PA será presença confirmada na 11ª edição da Feira Pará Negócios que será realizada de 29 de novembro a 01 de dezembro, no Hangar Centro de Convenções, em Belém, que oferece uma vitrine de negócios para novas tecnologias, produtos e serviços voltados para promover o desenvolvimento econômico.

Neste cenário, a participação do Sistema OCB/PA e das cooperativas paraenses ganha destaque, reforçando a força do cooperativismo, além de ser uma oportunidade de mostrar a relevância das cooperativas para a economia do estado e reforçar a importância de seu trabalho e de suas boas práticas.

No estande do Sistema, as cooperativas participantes têm a chance de expor seus produtos e serviços, possibilitando ao público conhecer de perto o trabalho dos cooperados. Com o suporte da OCB/PA, as cooperativas ganham maior visibilidade, fortalecem sua marca e se conectam com potenciais clientes e parceiros de negócio.

Outro diferencial da participação das cooperativas no evento é o foco em inovação e sustentabilidade, aspectos fundamentais para o setor. Essas iniciativas reforçam o compromisso do cooperativismo com o meio ambiente e com o desenvolvimento de soluções economicamente viáveis e socialmente responsáveis.

Segundo Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA, a feira é uma oportunidade para mostrar a força do cooperativismo e tudo o que as cooperativas paraenses têm feito em prol do desenvolvimento social e econômico do Pará.

“A participação do Sistema mostra ao mercado que o cooperativismo é uma alternativa econômica sólida e colaborativa, capaz de promover o desenvolvimento econômico e social com a distribuição de renda. Sem contar, que a economia paraense é fortemente beneficiada pelo trabalho das cooperativas, que geram emprego, renda e desenvolvimento regional” - Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA,

O que é a Feira Pará Negócios

A 11ª Feira Para Negócios, promovida pela Associação Comercial do Pará - ACP, evento do setor empresarial paraense, se consolida a cada edição como uma plataforma para o desenvolvimento econômico e social do estado. Focada em promover inovação e troca de experiências, a feira reúne empresas, empreendedores, cooperativas e organizações durante três dias de eventos.

Com uma variedade de expositores, palestras e espaços de interação, a feira se torna um ponto de encontro para empresas, cooperativas e empreendedores interessados em inovação e crescimento. Além disso, é um ambiente rico para trocas de ideias e boas práticas, aproximando empreendedores de diferentes setores e ampliando o alcance das cooperativas no cenário nacional e internacional.