Problemas com vizinhos em condomínios: como resolver?

O convívio entre os moradores de um condomínio é sempre algo desafiador, pois exige respeito, bom senso e educação. Em muitos casos, existem atritos entre os vizinhos, que geralmente são causados por barulho excessivo, disputa por vagas de garagem e utilização inadequada da área de lazer.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pandemia de covid-19 fez com que 7,9 milhões de pessoas fizessem home office e essa permanência em casa ocasionou um aumento nos conflitos entre os vizinhos.

A advogada Siglia Azevedo pontua como a gestão do condomínio deve agir em caso de desentendimentos entre os moradores (Divulgação/Siglia Azevedo)

De acordo com a advogada Siglia Azevedo, que é especialista em direito condominial, quando ocorre esse tipo de atrito, a gestão do condomínio deve aplicar o regimento interno das situações específicas, mas também mediar para tentar acabar com o conflito de maneira amigável.

Entretanto, alguns casos precisam ser resolvidos judicialmente, conforme explica a advogada. “Quando causa perturbação do sossego alheio e quando todas as tentativas extrajudiciais de sanar o problema já estão esgotadas”, afirma Siglia.

A seguir, confira como gestão do condomínio pode solucionar os problemas com os vizinhos:

1.O condomínio deve realizar a distribuição da convenção e do regimento interno para que os condôminos tenham ciência dos seus deveres;

2. A gestão do condomínio deve investir em campanhas de conscientização sobre as regras do local;

3. Deve ocorrer a sinalização nas áreas comuns das principais regras que demandam maiores infrações;

4. A gestão do condomínio deve aplicar advertências e notificações administrativas para correção da conduta.

O Escritório de Advocacia Siglia Azevedo possui especialistas na área condominial, mas também na resolução de conflitos.

“Sempre optaremos pela solução do conflito via extrajudicial e através das técnicas de mediação. Assim, juntamente com a administração do condomínio, chamamos os condôminos envolvidos para o diálogo e solução amigável, esclarecendo a importância de cumprimento das regras, do respeito ao outro e da boa convivência em os mesmos”, finaliza Siglia.

