Turismo e cooperativismo: Sicoob Coimppa apoia o 1º Ponto Cooperativo de Atendimento a Turistas

No dia em que marcou os 407 anos da capital paraense, a cooperativa de créditos Sicoob Coimppa apoiou a inauguração do 1º Ponto Cooperativo de Atendimento a Turistas de Belém, localizado na Igreja da Sé, bairro da Cidade Velha. O projeto é fruto da parceria entre a cooperativa paraense e a Catedral Metropolitana de Belém, e tem como objetivo criar uma rede de acolhimento aos turistas em toda a cidade.

Um dos convidados da inauguração foi o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Prefeitura de Belém)

A instalação do Ponto foi realizada pelo Cura da Sé, o Cônego Roberto Cavalli, acompanhado do presidente e vice-presidente do Conselho de Administração da Sicoob Coimppa, Tadeu Brasil e Ivan Costa, e contou com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, juntamente com seu secretariado.

VEJA MAIS

Nessa primeira fase, o ponto contará com estagiários da Pastoral de Turismo (Pastur) para realização de visitas guiadas pela Catedral, durante o horário comercial, apresentando informações sobre a história do templo, bem como outras de interesse dos turistas internos e externos.

O presidente do Conselho de Administração, Tadeu Brasil, destacou a importância do Ponto, diante da necessidade de atender as pessoas que visitam Belém, de forma segura, fornecendo informações relevantes sobre a cidade, seu Centro Histórico, os serviços disponíveis e sobre o Círio de Nazaré, um Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco.

O vice-presidente do Conselho de Administração da Sicoob Coimppa, Ivan Costa, explicou que a localização foi escolhida de forma estratégica, onde foi fundada a cidade, a fim de possibilitar informações qualificadas que contam a história de Belém.

“O ponto de apoio ao turista culmina na série de ações que a Sicoob Coimppa já realizou no bairro da Cidade Velha. Há mais de cinco anos, a Cooperativa tem apoiado eventos de cooperação visando a melhorias para esse bairro histórico. Um exemplo disso é a Unidade Policial conquistada por meio da cooperação da Igreja, comunidade, poder público e empresariado”, conclui.

As atividades do Ponto Cooperativo iniciarão, a partir de 1º de fevereiro, com as visitas guiadas e com as atividades de mobilização da comunidade, do empresariado e do poder público para o aumento da cooperação no acolhimento a turistas em nossa cidade.

Para conhecer mais sobre a Sicoob Coimppa, clique aqui.