Sicoob Coimppa completa 28 no mercado paraense

A cooperativa de crédito Sicoob Coimppa completou 28 anos de fundação na última quarta-feira(23), na capital paraense. O momento foi marcado por um coquetel na sede da cooperativa e reuniu fundadores e cooperados da cooperativa. O fundador e idealizador da cooperativa Dr. José Melo da Rocha destacou a importância do cooperativismo em todos os setores das sociedades.

A comemoração contou com a presença do fundador, diretores e colaboradores (Divulgação Sicoob Coimppa)

" O cooperativismo é importante em todos os setores, seja na administração, indústria ou comércio, ele faz uma diferença muito grande com as demais casas bancárias. Conheci o cooperativismo com o professor chamado, Bruno de Menezes ainda nas séries primárias. O cooperativismo sempre me apaixonou e por isso ele foi tratado pra cá, por mim e fundamos essa casa, essa cooperativa como o objetivo de facilitar a vida de cada um dos colegas ", disse o fundador.

No Pará, a cooperativa de crédito Sicoob Coimppa oferece diversos benefícios aos cooperados. Além da precificação de produtos e taxas justas, a instituição financeira oferece atendimento personalizado, seja presencialmente ou pelos canais de comunicação.