Conheça as vantagens de abrir uma conta PJ com cooperativas de crédito

O mercado financeiro no Brasil tem crescido de forma mais acelerada nos últimos tempos, e um dos grandes responsáveis por essa expansão é o sistema de cooperativas de crédito. Na contramão dos bancos tradicionais e digitais, as cooperativas oferecem condições personalizadas e exclusivas aos seus cooperados, o crescimento dos associados PJ é recorrente nos últimos anos, aumentando de 12% para 14,5%, em 2020, de acordo com a última pesquisa realizada pela Receita Federal.

O diretor de negócios do Sicoob Coimppa Massimo Morais conta que além das condições exclusivas de crédito, a cooperativa de crédito oferece seguros e financiamentos de veículos (Arquivo pessoal)

Em Belém, a Sicoob Coimppa é uma instituição financeira cooperativista completa, que trabalha oferecendo excelentes condições de crédito e hoje soma mais de 3 mil cooperados. De acordo com o diretor de negócios da empresa, Massimo Meireles, há inúmeras vantagens e benefícios para aqueles que almejam alavancar seus negócios.

“As vantagens em ter uma conta PJ no Sicoob coimppa são inúmeras. Nossos cooperados possuem somente o custo de uma cesta de serviço e podem utilizar a conta sem custos adicionais de Doc, Ted, Pix e transferências bancárias, reduzindo assim o custo diário com essas tarifas, que torna a gestão da pessoa jurídica mais eficiente. Também oferecemos taxas justas para capital de giro, financiamento de veículos e financiamento de energia fotovoltaica. Outra vantagem legal é poder utilizar também cobrança bancária, maquineta para recebimento de cartão, seguro empresarial, patrimonial e de vida, além de consórcio para veículos e imóveis”, afirma.

E as vantagens não param por aí, confira mais:

Controle de entradas e saídas

Com a abertura da conta PJ, a gestão financeira do negócio pode ficar muito mais fácil, evitando possíveis confusões entre a conta pessoal e a empresarial , conseguindo assim analisar melhor o fluxo de caixa.

Acesso facilitado a linhas de crédito

Por estabelecer uma relação mais próxima com a instituição financeira, será mais fácil conseguir créditos para investir na sua PME (Pequena e Média Empresa).

Mais confiança para aos clientes

A conta PJ pode passar mais confiança e credibilidade para os seus clientes. É uma forma de transmitir mais profissionalismo para aqueles que precisam efetuar pagamentos na conta.

