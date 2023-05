Sicoob Coimppa realiza nas escolas a 12ª edição do Concurso Cultural

Estão abertas as inscrições para a 12ª edição do Concurso Cultural, um projeto idealizado pelo Instituto Sicoob e executado pela cooperativa de crédito Sicoob Coimppa. Nesta edição, o programa traz o tema “Escola que coopera, faz um futuro melhor”, o concurso é voltado para estudantes dos 3º, 5º, 7º e 9º anos do Ensino Fundamental, regularmente matriculados nas escolas das redes pública, privada e de cooperativas educacionais.

O objetivo é fomentar a educação cooperativista em instituições dos ensinos fundamental I e II, envolvendo professores, alunos e a comunidade para que juntos fortaleçam a cultura da cooperação, proporcionando a produção de conhecimentos e debates a respeito da realidade ao redor da escola. A inscrição é gratuita e deverá ser realizada até o dia 09 de junho de 2023 exclusivamente pelo site do Instituto Sicoob. Os trabalhos inscritos serão submetidos a várias etapas, entre elas, regionais e nacionais.

Os alunos do 3º ano produzirão trabalhos em forma de desenhos, enquanto que os do 5º, 7º e 9º anos produzirão, respectivamente, crônicas, poemas e tiras em quadrinhos, todos com foco na sustentabilidade e uso consciente dos materiais e cuidado com o meio ambiente.

Confira a premiação:

Premiação Local:

12 Alunos premiados (03 em cada categoria de participação)

Prêmio: Kit Escolar

Premiação Regional:

04 Alunos premiados (01 em cada categoria de participação)

Prêmio: Tablet

04 Professores premiados (01 em cada categoria de participação)

Prêmio: R$ 1.000,00 em pontos Coopera

Premiação Nacional:

04 Alunos premiados (01 em cada categoria de participação)

Prêmio: Notebook

04 Professores premiados (01 em cada categoria de participação)

Prêmio: R$ 3.000,00 em pontos Coopera

04 Instituições premiadas (01 em cada categoria de participação)

Prêmio: Data show + caixa de som

Para conferir o regulamento do concurso e realizar a sua inscrição, clique aqui.