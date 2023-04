Sicoob Coimppa disponibiliza gratuitamente programas e projetos de educação financeira

A falta de planejamento financeiro é um dos grandes responsáveis pelo alto índice de inadimplência no país. A dificuldade de controlar o orçamento faz com que as pessoas enfrentem créditos com altas taxas de juros e se percam na hora de pagar as contas. Mais do que manter as contas em dia e terminar o mês com saldo positivo, a educação financeira é necessária e estabelece uma base sólida para uma vida tranquila e estável. Pensando nisso, o Sicoob Coimppa disponibiliza gratuitamente serviços voltados para essa finalidade.

A iniciativa tem como objetivo contribuir para o despertar da importância da inclusão e da educação financeira dos cidadãos para criação de um modelo mental e mudança de postura perante os aspectos comportamentais, que resultem em atitudes adequadas de planejamento, empoderamento e consumo sustentável.

A analista de desenvolvimento cooperativo do Sicoob Coimppa, Tayana Sizo, conta que os programas atendem pessoas de todos os públicos e detalha sobre a ação realizada na Semana Nacional de Educação Financeira, em 2022, para a Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coosfafe), uma organização formada por mulheres apenadas

“Essas atividades vêm aumentando em número e qualidade desde o ano passado, e conseguimos atingir todos os públicos. Na Semana Nacional de Educação Financeira, o trabalho realizado com as mulheres da Coostafe foi uma oportunidade de conhecimento que levamos e compartilhamos com elas, proporcionamos momentos de inspiração para que elas pudessem planejar um futuro melhor. Essas experiências vividas em cada atividade fortalecem cada vez mais nossos princípios cooperativistas de educação, formação e informação e o interesse pela comunidade”, detalha Tayana.

As ações do Eixo Cidadania Financeira contam com suporte dos programas do Instituto Sicoob e envolvem palestras, treinamentos, oficinas, cursos, workshops, rodas de conversas, atendimento personalizado com orientações financeiras, além de atividades específicas voltadas para o público infantil, com as contações de história da Coleção Financinhas.

E para se inscrever e ficar atento às novidades dos programas de educação financeira do Sicoob Coimppa basta acompanhar as redes sociais da instituição ou clicar aqui para saber mais informações.