Conta digital: mais segurança e praticidade para os associados do Sicoob Coimppa

As contas digitais são uma grande inovação positiva. De forma gratuita, atendem as mais diversas necessidades do público, de modo menos burocrático, mais prático e instantâneo. Em Belém, o Sicoob Coimppa oferece opções atrativas para quem deseja aderir a essa opção de forma confiável e com todos os diferenciais disponíveis atualmente no mercado.

De acordo com o gerente de relacionamento digital do Sicoob Coimppa, André Kaller, a cooperativa oferece contas nas modalidades física e jurídica com serviços de pagamentos, depósitos, transferências com TED, DOC e PIX, investimentos, previdências, seguros, porém com o toque cooperativista do Sicoob Coimppa, ou seja mais acessíveis, em razão de sua finalidade não lucrativa.

André Kaller, gerente de relacionamento digital do Sicoob Coimppa, destaca facilidades virtuais oferecidas pela conta digital (Arquivo pessoal)

“Diferentemente dos bancos e fintechs, a conta digital da cooperativa é um serviço de uma instituição financeira de propriedade do associado, que tem por objetivo prestar serviços a ele sem finalidade lucrativa. Isso permite custos bem menores (justiça financeira) com melhores benefícios, movimentando a economia local e preservando a renda da pessoa associada”, explica o gerente.

Sobre o Sicoob

O Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) é o maior sistema financeiro cooperativo do país, com mais de 7 milhões de cooperados, 348 cooperativas singulares, 2.152 municípios atendidos e 4.159 pontos de atendimento distribuídos em todo o território nacional. É composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária e adquirência de meios eletrônicos de pagamento.

E para quem deseja abrir uma conta digital no Sicoob Coimppa, basta acessar o aplicativo da cooperativa, disponível nas plataformas Google Play ou App Store, seguir os comandos em tela e colocar o código #COIMPPADIGITAL. Em caso de dúvidas, clique aqui.