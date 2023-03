Sicoob Coimppa participa da Global Money Week 2023

Anualmente, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) promove a Global Money Week (GMW), uma campanha sobre conscientização financeira voltada para crianças, jovens e adultos. A edição deste ano traz o tema “Planeje seu dinheiro, plante seu futuro” e acontecerá entre os dias 20 e 26 de março, com apoio do Instituto Sicoob e suas cooperativas.

Segundo analista de desenvolvimento cooperativo do Sicoob Coimppa, Tayana Sizo, o objetivo da GMW é garantir que crianças, jovens e adultos aprendam a administrar suas finanças de forma consciente e adquiram, gradualmente, conhecimentos, habilidades, atitudes e comportamentos necessários para tomar decisões financeiras sólidas.

Analista de desenvolvimento cooperativo do Sicoob Coimppa, Tayana Sizo, explica que o evento visa a aprendizagem da administração das finanças (Arquivo pessoal)

“A GMW é um super evento e nós, do Sicoob Coimppa, não poderíamos ficar de fora. Realizaremos para todos os públicos atividades dinâmicas para facilitar a aprendizagem e entendimento do conteúdo”, afirma a analista.

As atividades serão gratuitas destinadas ao público infantojuvenil e professores, em parceria com escolas da rede particular e cooperativa educacional. Para o público de cooperados, jovens e adultos em geral, será realizado um evento online, com transmissão ao vivo no canal do YouTube do Sicoob Coimppa. As ações educativas visam, acima de tudo, preparar as gerações mais jovens para tomar decisões mais maduras e seguras quanto às suas finanças, contribuindo para que alcancem um melhor desempenho financeiro e compartilhem seus conhecimentos com suas famílias e comunidade.

O Sicoob Coimppa programou palestras, rodas de conversas, dinâmicas e ações que trabalhem com o tema da GMW 2023. Ao longo de dez edições, a campanha já atingiu mais de 40 milhões de crianças e adolescentes em 175 países. No Brasil, será o quarto ano que acontece a GMW, e o Sicoob está presente desde a primeira edição realizada no país, em 2020.

