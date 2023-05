Seguro de vida: conheça os benefícios oferecidos pelo Sicoob Coimppa

Preparar e elaborar um plano sucessório para a família é muito importante para garantir a segurança financeira diante de uma eventualidade. Uma das formas mais eficazes de se resguardar nesses casos é a partir da contratação de um seguro de vida, no Sicoob Coimppa esse suporte pode oferecer ao contratante diversas coberturas que visam a proteção do beneficiário. Confira os detalhes:

O que é o seguro de vida?

O seguro de vida se enquadra na categoria de seguros de pessoas com cobertura de risco. É um contrato pelo qual a seguradora se compromete a pagar uma indenização aos beneficiários indicados pelo segurado, em caso de morte do último durante o período de vigência da apólice.

De acordo com Patrícia Sales, analista de produtos e serviços do Sicoob Coimppa, a instituição oferece coberturas que contemplam não somente casos de morte, mas também em casos de doenças patológicas e invalidez. Outro diferencial importante estão nos valores das propostas que não precificam comissionamento de corretagem altas.

“O Sicoob Coimppa vem também trazendo justiça financeira nesse produto tão essencial, nossas propostas não precificam comissionamento de corretagem altas, tais como são aplicadas no mercado de bancos e/ou corretores. O valor arrecadado de percentual vai para o fundo de reserva da cooperativa, transformando assim essa aquisição de produto em percentual somado às suas sobras anual, ou seja, quem é cooperado é beneficiado pelo o serviço que adquiriu transformado em sobras”, explica.

Patrícia Sales, analista de produtos e serviços do Sicoob Coimppa, revela que a instituição oferece taxas justas para o plano de vida (Divulgação/ Sicoob Coimppa)

A importância do seguro de vida

Quando se fala em seguro de vida, a maioria das pessoas ainda associa o produto somente a despesas funerárias. O que muitas pessoas não sabem é que a maioria das coberturas deste tipo de seguro são para uso durante a vida, como explica Patrícia.

“Em cada fase da vida do ser humano ele poderá vir a precisar de um suporte financeiro para minimizar algum ocorrido inesperado, o seguro de vida vem como um autocuidado. Em caso de morte por exemplo, num momento tão delicado que é a perda de um familiar, se houverem valores pendentes com despesas domésticas e saúde, até mesmo para concluir o pagamento de um aluguel, escola ou dívidas, os beneficiários podem usufruir do valor da maneira que melhor convir em suas necessidades”, detalha.

Benefícios e coberturas Plano de Vida Sicoob:

- Morte natural ou acidental;

- Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA);

- Invalidez permanente total por acidente (IPTA);

- Assistência e auxílio funeral;

- Diárias de incapacidade temporária por acidente (DITA);

- Diárias de incapacidade temporária;

- Doenças graves (DG).

E para saber mais detalhes e consultar uma proposta personalizada, basta ir até ao Sicoob Coimppa, localizado na Rua João Diogo, número 8, Cidade Velha, seguir a cooperativa nas redes sociais ou entrar em contato via WhatsApp clicando aqui.