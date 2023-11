Sicoob Unidas passa por processo de fortalecimento cooperativo e se torna Sicoob Primavera

Com o objetivo de conectar mais pessoas e continuar contribuindo para uma sociedade mais justa e próspera, é que a cooperativa paraense Sicoob Unidas passará por uma grande fusão com a cooperativa financeira do Mato Grosso, Sicoob Primavera, nesta quarta-feira (1º).

Com a união das instituições o número de agências aumentará de 09 para 26 e o quadro social sai de 15 mil para 48 mil associados. Este processo de união das duas cooperativas tem como objetivo fortalecer a marca Sicoob na região norte, fomentar o desenvolvimento socioeconômico e ainda garantir mais proximidade entre o cooperado e a cooperativa.

De acordo com o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Unidas, Fabiano Oliveira, a união com a cooperativa mato-grossense foi uma escolha certeira e amigável. “Os cooperados terão acesso a mais produtos financeiros com menor custo e de maior qualidade; uma maior rede de atendimento; a possibilidade da remuneração ao capital social e a divisão de sobras, itens que não foram possíveis nos últimos oito anos de cooperativa”.

Além de elencar as vantagens dos pontos financeiros, o presidente Fabiano Oliveira ainda ressalta o ponto de vista social da cooperativa Sicoob Primavera. “As ações sociais já desenvolvidas são um diferencial que poucas cooperativas de crédito no país fazem. Isso mostra que estamos no caminho certo, pois estamos preocupados com a comunidade, com o associado e com o colaborador”, declara o presidente do Sicoob Unidas.

Contas

Com o processo de união, os associados da cooperativa 4197 (Sicoob Unidas) receberão novos números de conta e a agência passará a ser 4345. Os associados da cooperativa 4345 (Sicoob Primavera) não sofrerão alterações em seus números de conta nem de agência.

Durante o processo de união, que acontecerá nesta quarta-feira (1º) e quinta-feira (02), os serviços dos caixas eletrônicos e aplicativo serão suspensos temporariamente para os associados do Sicoob Unidas. Os serviços serão normalizados na sexta-feira (03), porém o cartão não vai mudar. O associado poderá continuar utilizando o seu cartão Sicoobcard normalmente para compras de débito ou crédito.

Os associados que utilizam como chave e-mail, telefone, CPF ou CNPJ, serão migrados automaticamente da conta do Sicoob Unidas (agência 4197) para a conta do Sicoob Primavera (agência 4345), não sendo necessário nenhuma ação pelo associado.

A cooperativa financeira ainda informa que as senhas pessoais não serão alteradas e, em nenhum momento, o Sicoob solicitará atualização e troca de senhas de acesso ou de transações. Em caso de dúvidas, o cooperado deverá entrar contato com a sua agência de relacionamento, por meio do número: (91) 3258-9300 ou acessar https://www.sicoob.com.br/web/sicoobprimaveramt/uniao.