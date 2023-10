Programa para análise de viabilidade financeira impulsiona cooperativas paraenses

Em um cenário de constantes mudanças nas condições de mercado e objetivos de negócio em constante evolução, a viabilidade econômica financeira torna-se uma ferramenta essencial para que as cooperativas estejam preparadas. O Sistema OCB Pará e a VOGA Consultoria uniram forças para analisar a viabilidade financeira de três importantes cooperativas locais: Unisegur, Coopertrans e COOTPA. O diferencial desse projeto foi a utilização da inovadora startup Aceleracoop, que oferece uma metodologia inédita no Brasil.

Na manhã da última terça-feira (10), as cooperativas receberam os resultados da análise, marcando um passo significativo em suas jornadas de desenvolvimento. Os resultados obtidos não apenas auxiliarão na avaliação do desempenho atual, mas também orientarão as próximas estratégias e desafios a serem enfrentados.

Um dos principais aspectos destacados é a importância dessas análises para a captação de recursos, conquista de novos contratos, atração de investidores e a ampliação da base de cooperados e parceiros. A partir dos dados fornecidos pela startup Aceleracoop, as cooperativas terão um direcionamento sólido para a execução de seus planos estratégicos e o alcance de seus objetivos de negócios.

Planos

Para dar continuidade ao trabalho, as informações serão extraídas pela Gerência de Desenvolvimento de Cooperativas, do Sistema OCB Pará, que implementará planos de ação futuros.

A Aceleracoop é mais do que uma simples ferramenta de análise, ela se apresenta como uma incubadora de negócios, um parceiro estratégico para o desenvolvimento das cooperativas. Seu processo começa com um diagnóstico detalhado, que inclui o estudo da análise de viabilidade econômica, seguido pela estruturação de um plano de negócios sólido. Tudo isso culmina na criação de um planejamento estratégico robusto, orientando as cooperativas em sua jornada de crescimento.

Além da análise financeira convencional, a startup Aceleracoop também avalia a viabilidade ESG (ambiental, social e de governança) dentro das cooperativas. Isso representa o compromisso dessas singulares com a sustentabilidade, em todos os aspectos de suas operações, algo cada vez mais valorizado pelos consumidores e investidores conscientes.

Os próximos passos dessa trilha é ampliar a análise para todas as cooperativas registradas e adimplentes junto ao Sistema OCB Pará. A análise também será aplicada para quem quiser constituir uma cooperativa, independente de ramo, para saber se será viável economicamente.

Para o presidente do Sistema OCB Pará, Ernandes Raiol, está sendo escrito mais um capítulo importante na história do cooperativismo paraense com mais uma ferramenta de desenvolvimento para as cooperativas.

“Há anos, estamos buscando uma ferramenta de excelência para realizar esse estudo com as nossas cooperativas e hoje, finalmente, temos. Estamos ansiosos para ver os frutos do trabalho realizado e para testemunhar o impacto positivo que essas análises terão no futuro das cooperativas em nossa região”.

