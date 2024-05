Shopping Pátio Belém prevê crescimento de até 10% nas vendas no Dia das Mães

O Dia das Mães está chegando e para ajudar os clientes na hora de presentear, o Shopping Pátio Belém aposta em ações promocionais em produtos e serviços de perfumaria, cosméticos, vestuário e acessórios. Até o dia 12 de maio, a cada R$ 400 reais em compras, os consumidores levam de presente um par de brincos ou um pingente Rommanel. A promoção está imperdível e atraindo muitos clientes.

Além disso, em uma iniciativa para acomodar a demanda crescente por compras para a data, o Pátio Belém confirmou horários especiais para o final de semana. No sábado (11), os paraenses poderão fazer as compras das 10h às 23h. No domingo (12), as lojas funcionam das 13h às 21h.

Dia das Mães é a principal data do varejo pelo aumento das vendas de presentes (Divulgação/ Shopping Pátio Belém)

Já os clientes que desejam garantir o presente das mães no conforto da sua casa, terão a opção de aproveitar as promoções comprando por WhatsApp, por meio do número: (91) 99233-4629, além da possibilidade de receber em casa ou retirar na loja.

Crescimento

Para o Shopping Pátio Belém, a expectativa de crescimento gira em torno de 7% a 10% no número de vendas em relação a mesma data em 2023. Segundo dados da pesquisa de expectativas do Dia das Mães, realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), estima-se uma movimentação no mercado nacional de cerca de R$ 5 bilhões em faturamento no intervalo que antecede a celebração.

Clientes podem contar com horários especiais no fim de semana do Dia das Mães (Divulgação / Shopping Pátio Belém)

Espera-se que em 2024, o ticket médio seja de R$ 229,11, o que representa um aumento de 7,4% em relação ao ano passado. Entre os produtos que mais devem se destacar na data comemorativa, encontram-se: perfumaria e cosméticos, vestuário, calçados, joalheria, chocolates e doces, e relógios e acessórios.