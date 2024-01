Shopping Pátio Belém promove programação especial para o aniversário da capital paraense

Para comemorar os 408 anos da fundação da cidade de Belém, o Shopping Pátio Belém promove uma programação cultural com muita música envolvendo os ritmos tradicionais do estado. O evento é gratuito e ocorrerá entre os dias 12 e 14 de janeiro, a partir das 17h, na Praça de Alimentação, no 3º piso do shopping.

O primeiro dia de comemorações traz as danças e tradições do Grupo Parafolclórico Paramazon. Com apresentações cativantes pelo mall do shopping, o grupo levará os espectadores a uma jornada cultural, celebrando as raízes e a diversidade da região através do carimbó.

Grupo Parafolclórico Paramazon celebra as raízes e a diversidade da região através do carimbó (Reprodução)

O estilo animado e irreverente da artista Maria de Belém, que comanda a banda Carimbó da Maria, é presença marcada também no primeiro dia de comemorações do aniversário da cidade. O carro chefe da banda é o carimbó e eles garantem levar um repertório cheio de ritmos nortistas com direito a músicas autorais.

No sábado, a Praça de Alimentação será o palco de uma apresentação especial de Nira Duarte & Banda, participante marcante do programa The Voice Brasil. Com sua voz envolvente e talento indiscutível, ela promete encantar o público com um repertório diversificado.

Praça de Alimentação será o palco de uma apresentação especial de Nira Duarte & Banda, participante marcante do programa The Voice Brasil (Reprodução)

Já no domingo, encerrando as festividades, a Banda Carimbolando aposta em uma nova roupagem artística, que busca transitar entre os instrumentos de pau e corda, trazendo uma vertente estilizada, mas sem perder a essência e o ritmo dançante do estilo paraense de ser.

A programação do aniversário da cidade do Shopping Pátio Belém busca promover lazer e cultura para a população, além de divulgar a tradição popular paraense e a riqueza da região.

Serviço:

Aniversário de Belém

Grupo Parafolclórico Paramazon / Banda Carimbó da Maria

Data: 12 de janeiro

Horário: 17h

Local: Mall (Grupo Parafolclórico Paramazon) / Praça de Alimentação (Banda Carimbó da Maria)

Nira Duarte & banda

Data: 13 de janeiro

Horário: 17h

Local: Praça de Alimentação

Banda Carimbolando

Data: 14 de janeiro

Horário: 17h

Local: Praça de Alimentação