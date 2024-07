Shopping Pátio Belém oferece programação inclusiva para crianças com TEA

Neste mês de férias, pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) terão a oportunidade de proporcionar uma programação especial e gratuita para seus filhos. Até o dia 21 de julho, o Shopping Pátio Belém promove uma mini colônia de férias, no 3º piso do estabelecimento. Além disso, de 26 a 28 de julho, acontecerão oficinas infantis repletas de atividades lúdicas e educativas.

A colônia de férias terá início sempre às 16h. As crianças poderão participar de uma série de atividades divertidas e inclusivas, pensadas especialmente para garantir um ambiente acolhedor e estimulante para todos os participantes. Esta é uma excelente oportunidade para as crianças interagirem, se divertirem e desenvolverem novas habilidades durante o período de recesso escolar.

Já nos dias 26 a 28 de julho, as oficinas oferecerão sessões de pintura, encontros com personagens infantis e muitas brincadeiras. Essas oficinas são desenhadas para estimular a criatividade e a expressão artística das crianças, promovendo momentos de aprendizado e diversão.

Para encerrar as férias com chave de ouro, nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho, será realizado o Show de Talentos Kids. Este evento promete ser um verdadeiro espetáculo, onde as crianças poderão mostrar suas habilidades nas categorias de canto e dança. Será uma ótima oportunidade para os pequenos brilharem no palco e exibirem seus talentos para a família e amigos.

O Show de Talentos Kids distribuirá prêmios aos três primeiros colocados em cada categoria, oferecendo R$ 500 ao vencedor, R$ 200 ao segundo colocado e R$ 100 ao terceiro lugar. A competição promete ser um evento emocionante e memorável, destacando os talentos locais e promovendo a expressão artística entre os jovens participantes.