Arraial do Pátio Belém anima junho com forró e comidas típicas

O Shopping Pátio Belém promove o Arraial do Pátio até o dia 24 de junho, com uma programação especial de apresentações musicais na Praça Central do estabelecimento. O evento contará com diversos artistas renomados do forró, prometendo animar o público com muito ritmo e tradição junina.

A programação teve início no dia 16 de junho, às 17h, com Sandrinho do Forró, que trouxe o seu repertório animado para dar início às festividades. No dia 19 de junho, às 18h, o trio Os 3 do Forró sobe ao palco, garantindo uma noite repleta de clássicos do gênero. No dia 23 de junho, às 17h, é a vez do grupo Forró Xodó, conhecido por seu xote e baião envolventes, continuar a festa.

Barracas de comidas típicas oferecem uma diversidade de sabores para as pessoas que visitam o Arraial do Pátio (Divulgação/Pátio Belém)

O encerramento da programação ocorre no dia 24 de junho, às 18h, com a banda Mistura Nativa. O grupo promete fechar o Arraial do Pátio com uma mistura de ritmos que celebra a riqueza da música nordestina. Cada apresentação oferece uma experiência cultural única, enaltecendo a tradição do forró e proporcionando momentos de lazer para todos os presentes.

Além das apresentações musicais, o Shopping Pátio Belém está decorado com o tema de festa junina, proporcionando um ambiente festivo e colorido. No 1º piso, barracas de comidas típicas oferecem uma variedade de delícias, como pamonha, canjica e pé de moleque, complementando a experiência junina para os visitantes.