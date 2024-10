Shopping Pátio Belém completa 31 anos

O Shopping Pátio Belém faz 31 anos e, em comemoração à data, traz ações de gentileza e muitas novidades para os clientes e lojistas, com atrações culturais e distribuição de brindes. Há mais de três décadas, o Pátio Belém é reconhecido por oferecer os melhores produtos e serviços.

O mix diversificado e com opções para todos os segmentos ganha um reforço de peso com o moderno Espaço G5, que está disponível à locação para eventos privados e corporativos. Com capacidade de acomodar até 500 pessoas (550 m²), o espaço é adaptável a uma ampla gama de eventos, com entrada direta pelo estacionamento G5, no 4º andar. Em breve, o Pátio Belém ganhará um novo espaço gastronômico, antenado com as tendências dos maiores centros de serviço, entretenimento, diversão e lazer do mundo.

Sempre na vanguarda, o shopping do coração da cidade já está preparado para a 30ª edição da Conferência das Partes – COP 30, reunião anual de signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, com resultados significativos em iniciativas de sustentabilidade. É o caso da reciclagem de lixo que, só em setembro deste ano, somou mais de 35,671 toneladas.

O shopping também deixou de emitir para a atmosfera, no mês passado, 2,558 toneladas de gás carbônico, além de ter implementado 17 atividades de orientação ambiental nas lojas do mix. Ações como essas trazem benefícios ao meio ambiente amazônico e já dialogam com a COP 30 por meio do alinhamento com as mais modernas iniciativas de melhorias ambientais.

“Buscamos sempre estar alinhados com o que há de mais moderno e em pauta no nosso segmento, trazendo sempre as melhores atrações e opções para nossos clientes e lojistas”, destaca Márcio Almeida, coordenador de marketing do empreendimento.

Inaugurado em outubro de 1993, o Shopping Pátio Belém é carinhosamente conhecido como o “Shopping do coração da cidade”, e faz parte do dia a dia da capital paraense como destino para quem busca compras, lazer e gastronomia em um só lugar.

Serviço:

31 Anos do Shopping Pátio Belém

Data: 26 de outubro;

Hora: a partir das 15h;

Atrações culturais e distribuição de brindes para os clientes;

Evento gratuito.