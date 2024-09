Shopping Pátio Belém celebra a diversidade em desfile de moda

Com o objetivo de promover a diversidade e a sustentabilidade no mercado da moda, o Shopping Pátio Belém promoverá nos dias 12, 13 e 14 de setembro o desfile Pátio Fashion Days, em uma passarela montada na Praça Central do shopping.

Serão três dias de desfiles exclusivos pelo stylist, produtor de moda e cenografia, Diogo Carneiro, que atua há 18 anos no mercado paraense, realizando eventos, desfiles e produções profissionais.

O público poderá conferir na passarela modelos com estilos, idades e perfis diferentes. Com uma ênfase especial na informação e conexão, o evento não apenas apresenta as últimas tendências da indústria da moda, mas também cria um ambiente propício para networking e oportunidades de negócios.

Coleção Redes e Marés

Além disso, a programação contará com a coleção Redes e Marés das estilistas Roseanne dos Anjos e Raida Ribeiro. A proposta do desfile é destacar a beleza da paisagem pesqueira e a elegância das águas ao pôr do sol.

A estilista e professora Alcimara Braga, líder do movimento Moda Paraense, também apresentará sua nova coleção inspirada pelo livro "Tao Te Xingu", do poeta amazônico Paulo Vieira. Com um mergulho profundo na floresta amazônica, a coleção busca destacar a importância da preservação ambiental, unindo moda e sustentabilidade.

O evento também trará o desfile Manos e Manas Marajoaras, apresentando a cultura marajoara, ancestralidade e o cotidiano de Ponta de Pedras e Curralinho para a passarela de Belém. Estilistas Jaci Garcia, Cleo Rodrigues, Gilvana Barbosa, Lea Nasus e Tiago Moraes, que fizeram parte da primeira turma de extensão online do minicurso de desenvolvimento de coleção do Centro de Moda da Estácio, ministrado pela professora Alcimara Braga, levarão suas criações para o desfile, inspiradas na vivência marajoara.

E encerrando o Pátio Fashion Days, a programação contará com o desfile de duas misses ganhadoras de concursos no cenário nacional. Mallu Castro Tamer, vencedora do Miss Brasil Globo 2024 e Roberta Silva, ganhadora do Miss Brasil Aqua Nature 2024.

Serviço:

Pátio Fashion Days

Dias 12 e 13: Fashion Show com a estilista Alcimara Braga e os alunos de moda da Estácio a partir das 19h, em sequência desfile das lojas com o renomado estilista Diego Carneiro;

Dia 14: Pátio Fashion Kids, a partir das 16h;

Local: Praça Central do Shopping Pátio Belém (Tv. Padre Eutíquio, 1078 - Batista Campos).