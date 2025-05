Setor de combustíveis do Pará se prepara para a edição 2025 do Conexão SindiPará

Já está confirmada a nova edição do Conexão SindiPará, evento que se consolida como um dos principais pontos de encontro do setor de combustíveis no estado. Promovido pelo Sindicombustíveis Pará, o evento percorre diferentes municípios reunindo empresários, revendedores, distribuidores e parceiros do segmento, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do setor e impulsionar novos negócios.

Em 2025, o circuito passará por cinco importantes cidades paraenses: Redenção, Altamira, Marabá, Santarém e Belém. O primeiro encontro do ano está previsto para ocorrer no município de Redenção, marcando o início de uma agenda estratégica de discussões e conexões.

Mais do que uma feira de negócios, o Conexão SindiPará é um ambiente de troca de experiências e de atualização sobre tendências de mercado, inovações tecnológicas, soluções práticas para a gestão de postos e temas regulatórios. A iniciativa também fortalece o relacionamento entre os diversos elos da cadeia produtiva, promovendo parcerias e impulsionando o setor em diferentes regiões do estado.

A edição de 2025 reforça o compromisso do Sindicombustíveis Pará em descentralizar o debate e levar informação de qualidade para todas as regiões do estado. A presença do evento em cidades estratégicas permite que empresários locais tenham acesso a conteúdos atualizados, especialistas do setor e fornecedores relevantes, sem a necessidade de deslocamentos para grandes centros.

“Nosso objetivo é levar conhecimento, oportunidades e conexões de qualidade para empresários de todas as regiões do Pará. O Conexão SindiPará é uma ponte entre o presente e o futuro do setor de combustíveis”, afirma José Carlos da Silva, presidente do Sindicombustíveis Pará.

Além das rodadas de negócios e exposições, cada etapa do Conexão SindiPará contará com palestras, painéis e momentos de networking direcionados a temas como sustentabilidade, digitalização dos postos, gestão eficiente e os impactos das regulamentações estaduais e federais no setor.