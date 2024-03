Sindicombustíveis: entenda os principais benefícios de ser um associado

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis e Lojas de Conveniências do Estado do Pará (Sindicombustíveis Pará) tem como finalidade defender os interesses da categoria, estabelecendo melhorias e combatendo as injustiças do setor do comércio varejista de derivados de petróleo, gás natural e lojas de conveniência do estado do Pará.

A instituição busca garantir a regularização do setor e operação dentro da legislação, atuando para que o segmento se torne um exemplo para todos os demais, trazendo reconhecimento para a categoria. Além disso, a instituição oferece uma série de benefícios para seus associados. Confira:

Assessoria jurídica

Poder contar com uma boa assessoria jurídica é fundamental para quem atua na categoria. Pensando nisso, o Sindicombustíveis-PA oferece aos associados respaldo jurídico por meio do escritório Ferreira, Gasparetto & Nicolau da Costa, que traz aos clientes um conceito moderno e inovador em serviços jurídicos, combinado com estratégia e visão empresarial, além de oferecer um atendimento rápido e eficaz, correspondendo às necessidades dos clientes.

Assessoria comercial

Os revendedores associados do Sindicombustíveis- PA contam com atendimento e assessoria dos profissionais de campo da instituição em todo o estado. Os profissionais elaboram check-list preventivo e plano de ação das irregularidades identificadas com intuito de sanar qualquer dúvida existente no posto revendedor.

Assessoria contábil

Quem é associado do Sindicombustíveis-PA tem a garantia de contar com consultoria fiscal e contábil de forma totalmente gratuita. Esse benefício é fruto da parceria entre a instituição e a Plumas Contábil, escritório específico para postos de combustíveis com mais de 30 anos de experiência no segmento.

Os associados podem realizar as consultas por telefone, e-mail, videoconferência ou presencial, mediante pré-agendamento. Para obter mais informações sobre agendamento e outras dúvidas, o associado pode entrar em contato com o Sindicombustíveis-PA.

Convênio e parcerias

Ter uma rede de apoio faz toda a diferença para os associados do Sindicombustíveis-PA. Entendendo a necessidade de seus clientes, a instituição oferece diversos convênios e parcerias para os associados, favorecendo o maior número possível de usuários. Esse tipo de iniciativa ajuda a economizar tempo e recursos.

Entre os principais parceiros do Sindicombustíveis-PA estão Centaurus do Brasil, Interlabs, Linx-Softnorte, DP Projetos e Consultoria Ambiental, R.S. Benefícios, MTS Lab - Saúde e Segurança do Trabalho, entre outros.

A R.S Benefícios traz uma série de vantagens e soluções para os associados, como cartões alimentação, refeição, gestão de vale-transporte, controle de ponto online, mobilidade, telemedicina, assistência saúde, gestão nutricional, apoio psicológico, desconto farmácia e seguro desemprego, tudo em uma única solução multibenefícios com as maiores operadoras alimentação-convênio do mercado.

Além de todos os benefícios, o Sindicombustíveis- PA vem investindo, cada vez mais, para oferecer o melhor para seus usuários, dispondo de ampla estrutura para atendimento de seus associados. A entidade possui espaços destinados para grandes eventos, reuniões, palestras, treinamento e assembleias.

Gostou de conhecer um pouco mais sobre os benefícios de ser um associado do Sindicombustíveis-PA? Aproveite as vantagens que a entidade oferece, entre em contato agora mesmo pelos telefones (91) 3224-5742/3241-4473/Whatsapp: (91) 98451-0354 (Lázaro - comercial) ou pelo e-mail secretaria@sindicombustiveis-pa.com.br, e torne-se um associado!