Sesc Ver-o-Peso recebe o lançamento da Mostra Sesc de Cinema

A Mostra Sesc de Cinema – MSDC, uma das principais iniciativas de fomento ao cinema independente no Brasil, desembarca com sua 7ª edição no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso. De 28 a 30 de novembro o público conhecerá obras do Panorama Brasil e do Panorama Infanto-juvenil, com filmes de todas as regiões do País, além de oficinas com realizadores locais. A agenda completa está disponível no site sesc-pa.com.br.

Curtas, médias e longas-metragens ficcionais, documentais e animações participaram do edital aberto em julho deste ano e agora serão exibidos no evento de premiação que ocorrerá no Sesc Ver-o-Peso, em Belém. Os demais filmes selecionados serão exibidos nos âmbitos de seus respectivos estados, com exceção da região Norte, que realizará o Panorama Regional, composto pelas obras selecionadas nos estados participantes da região.

A Carta de Esperança Garcia é um filme do cineasta piauiense Douglas Machado, que conta com a participação da atriz Zezé Motta. Filme será exibido na mostra Sesc de Cinema. (Divulgação/Sesc Pará)

Povos originários, protagonismo feminino, mundo do trabalho, mobilidade urbana, fantasia, injustiças e moradia estão entre os temas abordados nas produções do Panorama Nacional. Já o Panorama Infanto-juvenil, traz o meio ambiente e a defesa da natureza, relacionamentos e narração de histórias em obras que vão desde a animação até o documentário. Entre os trabalhos selecionados, 12 filmes foram dirigidos exclusivamente por mulheres, incluindo "A Cabana”, da diretora paraense Adriana de Faria. Outro paraense selecionado é Rodrigo Rodrigues, com a animação “Visagens e Visões”.

Oficinas

A Mostra Sesc de Cinema também tem um caráter formativo e, por isso, promoverá oficinas gratuitas. De 28 a 30 de novembro, sempre das 09h às 13h, ocorrerão simultaneamente a oficina "Roteiro e Projeto em Documentário”, ministrada pelo diretor Fernando Segtowick, e a oficina "Mapping”, ministrada por Mhorgana dos Santos. As inscrições devem ser feitas previamente na unidade Sesc Ver-o-Peso.

Fernando Segtowick é conhecido pelos filmes “"Matinta”, “No Movimento da Fé” e “O Reflexo do Lago” e tem trajetória na documentação audiovisual da Amazônia. Já Mhorgana dos Santos é uma artista que se inspira na natureza e na cultura popular para criar obras audiovisuais que abordam temas ambientais e sociais.

A Mostra

Lançada em 2017, a Mostra Sesc de Cinema se consolida como um dos principais canais de incentivo e fomento ao cinema independente do País. O projeto reúne produções que não conseguem encontrar espaço nos circuitos comerciais de cinema, dando visibilidade à produção cinematográfica brasileira e contribuindo para a promoção de novos talentos no setor de audiovisual.

Programação

28/11 (quinta-feira)

09h às 13h

Oficina 1: Roteiro e Projeto em Documentário, ministrada pelo diretor Fernando Segtowick

Oficina 2: Mapping, ministrada por Mhorgana dos Santos

09h30 às 11h – Sessão Infanto-juvenil 1 – 35 min

Maré Braba (7 min., BA, animação, 2023) – Dir. Pâmela Peregrino

A menina e a árvore (10 min., MS, animação, 2023) – Dir. Ara Martins

Felícia e os super-resíduos do bem (12 min., MG, animação, 2023) – Dir. Laly Cataguases

Pororoca (6 min., MG, documentário, 2024) – Dir. Fernanda Roque e Francis Frank

14h – Sessão Panorama Brasil 1

Paumari (19 min., RO, animação, 2024) – Dir. Alinne Mape e Victor Viamonte

As indígenas da terra (52 min., BA, documentário, 2022) – Dir. Dayse Porto e Joana Brandão

Cabeça de fogo (9 min., GO, documentário, 2024) – Dir. Lidiana Reis

16h – Sessão Panorama Brasil 2

A expedição fantástica de Langsdorff (30 min., MT, documentário, 2024) – Dir. Caroline Araújo

Soneca e Jupa (18 min., MG, ficção, 2024) – Dir. Rodrigo R. Meireles

A mata que cura (21 min., TO, documentário, 2022) – Dir. Liu Moreira

18h – Sessão Panorama Brasil 3

As primeiras (78 min., SP, documentário, 2024) – Dir. Adriana Yañez

20h – Cerimônia com abertura institucional + coquetel

29/11 (sexta-feira)

09h às 13h

Oficina 1: Roteiro e Projeto em Documentário, ministrada pelo diretor Fernando Segtowick

Oficina 2: Mapping, ministrada por Mhorgana dos Santos

09h30 às 11h – Sessão Infanto-juvenil 2 – 45 min.

Anacleto, o balão (12 min., PR, animação, 2023) – Dir. Carol Sakura e Walkir Fernandes

Sobre amizades e bicicletas (12 min., PR, ficção, 2022) – Dir. Julia Vidal

Meu amigo real (13 min., RJ, ficção, 2024) – Dir. Cristina Savian

Eu nunca contei a ninguém (11 min., PE, animação, 2022) – Dir. Douglas Duan e Gabriela Melo

14h – Sessão Panorama Brasil 4

Cabana (14 min., PA, ficção, 2023) – Dir. Adriana de Faria

Pele negra, justiça branca (27 min., SC, documentário, 2022) – Dir. Cinthia Creatini, Valeska Bittencourt e Vanessa Rosa Gasparelo

Velande (21 min., AC, documentário, 2024) – Dir. Tiago Melo, Letícia Mamed e Altino Machado

Raposa (15 min., CE, ficção, 2024) - Dir. Margot Leitão e João Fontenele

16h – Sessão Panorama Brasil 5

O brilho cega (15 min., PB, ficção, 2023) – Dir. Carlos Mosca

Três igrejas (20 min., RN, ficção, 2024) – Dir. Wigna Ribeiro

Procuro teu auxílio para enterrar um homem (20 min., ES, ficção, 2023) – Dir. Anderson Bardot

Clair de Lune (17 min., MA, ficção, 2024) – Dir. Laísa Couto

18h – Sessão Panorama Brasil 6

A Carta de Esperança Garcia (105 min., PI, documentário, 2023) – Dir. Douglas Machado

30/11 (sábado)

09h às 13h

Oficina 1: Roteiro e Projeto em Documentário, ministrada pelo diretor Fernando Segtowick

Oficina 2: Mapping, ministrada por Mhorgana dos Santos

09h30 às 11h – Sessão Infanto-juvenil 3 – 29 min.

Diafragma (10 min., AL, animação, 2023) – Dir. Robson Cavalcante

Visagens e visões (19 min., PA, animação, 2024) – Dir. Rod Rodrigues

14h – Sessão Panorama Brasil 7

O terno da cigarra (17 min., DF, documentário, 2023) – Dir. David Alves Mattos

Samuel foi trabalhar (17 min., AL, ficção, 2024) – Dir. Janderson Felipe e Lucas Litrento

Quimera (33 min., MS, documentário, 2022) - Dir. Ana Letícia Moura

16h – Sessão Panorama Brasil 8

Expresso parador (25 min., RJ, ficção experimental, 2023) – Dir. JV Santos

Chibo (18 min., RS, documentário, 2024) – Dir. Gabriela Poester e Henrique Lahude

Bença (15 min., PR, ficção, 2023) – Dir. Manu Cappu

18h – Sessão Panorama Brasil 9

Tijolo por tijolo (103 min., PE, documentário, 2024) – Dir. Victória Álvares e Quentin Delaroche

20h – Cerimônia de Encerramento

21h – DJ com Mapping na fachada do Centro Cultural Ver-o-Peso

Apresentação de Sandrinha Eletrizante

