Sesc no Pará promove Circuito Sesc de Corridas

O Serviço Social do Comercio (Sesc) no Pará irá realizar nos dias 4 e 11 de agosto, em Ananindeua, a primeira etapa regional do Circuito Sesc de Corridas. Realizado em todo o país, o projeto tem o objetivo de incentivar a prática de esportes e estimular hábitos saudáveis para o trabalhador do comércio e para o público em geral. Neste ano, as etapas paraenses irão ocorrer em Ananindeua, Castanhal e Marabá. Além da corrida, também haverá caminhada e corrida infantil, sendo assim, um evento que vai abranger todos os públicos. Mais informações e inscrições no site: sesc-pa.com.br/circuito/.

A etapa de Ananindeua estará com inscrições abertas até 26 de julho para os adultos e até 1º de agosto para a o público infantil/infanto-juvenil. A prova adulta ocorrerá no dia 4 de agosto, com categorias para corrida de 10km e caminhada de 5km. As vagas são limitadas e a entrega dos kits será nos dias 2 e 3 de agosto no Sesc em Ananindeua, sempre das 10h às 18h.

Para os pequenos atletas, a etapa infantil/infanto-juvenil ocorrerá no dia 11 de agosto, às 07h, no Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão). As vagas são limitadas e a entrega dos kits será no dia 10 de agosto, das 10h às 18h, também no Sesc em Ananindeua.

Categorias

Para a corrida infantil/infanto-juvenil, as categorias variam de 04 a 17 anos, com distâncias de 50m a 100m, conforme a idade. Todos os participantes receberão medalhas de participação, com medalhas especiais para os três primeiros colocados de cada faixa etária.

Corrida infantil incentiva as crianças a terem hábitos saudáveis (Divulgação/Sesc Pará)

A corrida adulta abrange diversas faixas etárias, desde 18 até 70 anos ou mais, e inclui categorias específicas para trabalhadores do comércio, dependentes e pessoas com deficiência (PCD’s). Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus e todos os participantes que concluírem a prova ganharão medalhas de participação.

Inscrições

A taxa de inscrição para a etapa adulta é de R$30,00 para trabalhadores do comércio e dependentes, R$60,00 para o público geral, sendo gratuita para pessoas com deficiência e maiores de 60 anos. Para a etapa infantil, os valores são de R$15,00 para dependentes dos trabalhadores do comércio e R$25,00 para o público em geral.

Circuito Sesc de Corridas



Criado em 2018 pelo Departamento Nacional do Sesc, o Circuito Sesc de Corridas visa incentivar a prática de atividades físicas como forma de promover a qualidade de vida dos trabalhadores do comércio e da comunidade em geral. No Pará, com etapas em Ananindeua, Castanhal e Marabá, o projeto se consolida como uma importante iniciativa de inclusão e bem-estar.



Serviço:

Sesc no Pará promove Circuito Sesc de Corridas em Ananindeua



Data: 04/08/2024 – Etapa adulto

11/08/2024 – Etapa infantil

Local: Sesc em Ananindeua – Etapa adulto

Estádio Olímpico do Pará (Mangueirão) – Etapa infantil

Horário: 06h – Etapa adulto

07h – Etapa infantil

Inscrições: sesc-pa.com.br/circuito/

Informações: (91) 97400-7532 (Sesc em Ananindeua)/(91) 4005-9501 (fale com o Sesc)/(91) 4005-9587 (gerência de comunicação do Sesc no Pará)

E-mail: comunicacao@pa.sesc.com.br

Site: sesc-pa.com.br

Facebook: Sesc no Pará | Instagram: @sesc_pa | Youtube: Sesc no Pará