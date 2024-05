Assistência é um dos pilares de atuação do Sesc no Pará

Motivar sorrisos, curiosidade, alegria de viver, energia, sem descuidar da saúde e da educação. Com sensibilidade para despertar sentimentos, entender e motivar a inclusão e o desenvolvimento, o Serviço Social do Comércio (Sesc), criado em 1946, promove o bem-estar social e qualidade de vida aos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e suas famílias. Oferecendo serviços de excelência, a preços acessíveis ou de forma gratuita, em todos os estados do Brasil, nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer e assistência.

Com foco no desenvolvimento integral, as iniciativas do Sesc acolhem todas as faixas etárias e se fazem presentes em diversas fases da vida das pessoas. Assim, a instituição promove um ambiente de encontro de gerações, além de iniciativas que fortaleçam ainda mais essa conexão.

No Pará, o Sesc conta atualmente com unidades nos municípios de Belém (Doca, Sesc Casa da Música, Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, Sesc Casa de Artes Cênicas e Restaurante do Comerciário), Ananindeua, Castanhal, Marabá, Altamira e Santarém. Além de quatro Centros Educacionais Sesc Ler nos municípios em Benevides, Salinópolis, Inhangapi e São Francisco do Pará. Contando ainda com várias clínicas odontológicas nos municípios de Tailândia, Capanema, Paragominas, Redenção e Rondon do Pará.

VEJA MAIS

Além de duas unidades móveis de clínicas odontológicas, chamadas OdontoSesc, que percorrem o interior do estado e, uma unidade móvel que realiza exames gratuitos de prevenção do câncer do colo de útero e mamografia para trabalhadoras do comércio - o Saúde Mulher. O Sesc também fomenta a cultura com duas bibliotecas sobre rodas, o BiblioSesc, que promove o acesso à leitura aos bairros e municípios que possuem essa carência.

Conheça um pouco mais sobre a área de assistência no Sesc:

O bem-estar social passa pela promoção da cidadania. As ações de assistência vão desde o cuidado com as necessidades básicas da população até os projetos para fomentar a integração social e a troca de experiências, o empreendedorismo, a geração de renda e o protagonismo social.

Pioneiro na promoção de um envelhecimento ativo, o Sesc atua há mais de 60 anos, por meio do Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI), na melhoria da qualidade de vida de pessoas idosas a partir de ações em conjunto com as áreas de educação, saúde, cultura e lazer.

Sesc Mesa Brasil atende diariamente milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social (Divulgação/Sesc Pará)

Já o Sesc Mesa Brasil atua no combate à fome e ao desperdício de alimentos há 30 anos e atende pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional. É a maior rede privada de banco de alimentos da América Latina. Busca onde sobra, entrega onde falta.

O programa, que está presente em todos os estados do Brasil, conta com doações de empresas parceiras e esses alimentos são direcionados às entidades cadastradas. O Sesc Mesa Brasil também contribui no auxílio emergencial em situações de calamidade pública como foi na pandemia covid-19 e agora com a situação crítica do estado do Rio Grande do Sul.

Programa Sesc Comunidade oferece atividades de lazer e educação para as crianças e adolescentes das comunidades (Divulgação/Sesc Pará)

Contribuindo para a melhoria das relações e condições de vida da população, por meio do Programa Assistência, o Sesc promove atividades socioculturais, de saúde preventiva e educativa. Atende grupos e comunidades, possibilitando o resgate de valores humanos para uma vida mais digna, individual e coletivamente.

Projetos do Sesc na área de assistência:

- Trabalhos sociais com grupos;

- Trabalho Social com Pessoas Idosas (TSPI);

- Segurança alimentar e apoio social;

- Sesc Comunidade – Quadra Tenoné.

Para saber mais sobre os serviços do Sesc no Pará, clique aqui.