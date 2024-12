Sesc no Pará abrirá inscrições para cursos e atividades em 2025

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará abrirá, a partir do dia 2 de janeiro, as inscrições para os Trabalhadores do Comércio e seus Dependentes participarem de diversas atividades e cursos em suas áreas de atuação. Elas serão realizadas pelo site sesc-pa.com.br e, no dia 06/01, a Central de Relacionamento das unidades abrirão suas portas para tirar as dúvidas dos interessados presencialmente.

Na área de Lazer, o Sesc traz no seu leque diversas opções de atividades esportivas, como musculação, natação, hidroginástica, pilates, boxe, mix de esportes, karatê, muay thai, circuito funcional, entre outros. As unidades Doca (em Belém), Ananindeua, Castanhal, Marabá e Santarém têm a parte física como destaque.

Na área de Educação são oferecidos os cursos livres nas áreas de Corte e Costura, Culinária, Estética e Idiomas. Eles são uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar seus conhecimentos ou aprender uma nova profissão.

No campo da Cultura, o Sesc Casa da Música tem uma agenda de atividades semestrais, oferecendo cursos de violão, teclado, flauta transversal, musicalização infantil, canto, regência de banda e orquestra, entre outros. Já no Sesc Casa de Artes Cênicas, os cursos de dança trazem as opções de Ballet Infantil, Ballet Juvenil, Ballet Adulto, Dança do Ventre, Dança de Salão, Dança Contemporânea e Jazz.

Calendário

De 02 a 12/01, as inscrições estarão abertas para a clientela preferencial, os Trabalhadores do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, além dos seus Dependentes. Dia 13 será a vez dos colaboradores das Empresas Conveniadas ao Sesc se inscrevem nas atividades. E no dia 14, o Público em Geral terá a oportunidade de garantir a sua vaga.

A Credencial Sesc deve estar ativa, atualizada e dentro do prazo de validade. Aqueles que forem se inscrever em alguma das atividades físicas devem apresentar o atestado médico. Ele deve ser entregue ao professor no primeiro dia de aula e ter validade de até 12 meses.