Sesc comemora 78 anos com inovações e ampliação dos serviços

Proporcionar o bem-estar e qualidade de vida do comerciário, sua família e da sociedade, esse é o objetivo do Serviço Social do Comércio (Sesc) que completa 78 anos no dia 13/09. Neste último ano, o Regional Pará apresentou aos seus clientes inovações tecnológicas, além novas unidades, revitalização de espaços e entrega de unidades móveis.

Fundado pela Confederação Nacional do Comércio em 13 de setembro de 1946, o Sesc uma instituição privada e mantida pelos empresários do comércio e está presente em todos os estados do Brasil.No Pará, conta atualmente com unidades nos municípios de Belém (Doca, Sesc Casa da Música, Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, Sesc Casa de Artes Cênicas, Sede Administrativa, Restaurante do Comerciário, além da Unidade Produtora de Refeição e da Quadra Poliesportiva no Tenoné), Ananindeua, Castanhal, Marabá, Altamira e Santarém.

O Sesc também possui quatro Centros Educacionais Sesc Ler nos municípios de Benevides, Salinópolis, Inhangapi e São Francisco do Pará, escolarizando maiores de 15 anos, na Educação de Jovens e Adultos, além de abrigar o projeto Criar Sesc que atende crianças matriculadas no ensino fundamental e, através de seminários e cursos de atualização, contribui para a formação continuada dos professores das Redes Pública e Privada.

A Entidade também alcança, com Unidades Móveis e Clínicas de Saúde Bucal, os municípios de Itaituba, Capanema, Tailândia, Paragominas, Rondon do Pará e Redenção. Uma Unidade Móvel nova e modernarealiza exames gratuitos de prevenção do câncer do colo de útero e mamografia para trabalhadoras do comércio:é o Saúde Mulher.

Instituição realiza atendimentos de saúde (Foto: Divulgação Sesc no Pará)

UNIDADES

Entre as entregas recentes estão a Academia do Sesc em Marabá que foi reformada e a Sala de Ciências do Sesc em Castanhal que está de cara nova. Já Redenção ganhou uma nova Clínica Odontológica que promove a saúde bucal dos comerciários e seus dependentes, clientela preferencial da entidade, oferecendo exame clínico, restauração, raspagem, profilaxia, aplicação tópica de flúor, exodontia, atendimentos de urgência e radiografia periapical.

A entrega do novo Sesc Doca será em breve, bem como a da Unidade Produtora de Refeição do Sesc em Santarém, com ampliação e revitalização, que segue em ritmo acelerado. Já a grande novidade que será apresentada ao público será o Teatro Izaura Campos, anexo ao Sesc Casa da Música, que está sendo construído em um prédio histórico de modo a preservar, restaurar e dar uso ao espaço.

Com 118 lugares, a nova casa da cultura do Pará será entregue pelo Sesc totalmente modernizado, com acessibilidade e respeitando as suas características originais. O Teatro Izaura Campos vem reforçar o compromisso do Sesc no Pará com a cultura e com a conservação do patrimônio.

DIGITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Entre as novidades tecnológicasapresentadas ao público estão um novo site, dois aplicativos e terminais de autoatendimento. “Nesses últimos doze meses trabalhamos arduamente com o foco na transformação digital. A implantação de novas ferramentas como o e-commerce, aplicativo Sesc Pará, totens de autoatendimento irão garantir experiencias inovadoras ao cliente, além de acesso fácil e rápido aos serviços”, declarou a Diretora Regional do Sesc no Pará, Heloiva Távora.

O novo site permite que o cliente coloque, via pix ou cartão, créditos em sua Credencial Sesc e na de seus dependentes, além de poder fazer a matrícula e pagamento das modalidades esportivas e cursos diretamente no ambiente online, entre outras facilidades sem a necessidade de se deslocar até a unidade para isso. A facilidade da recarga digital também está disponível no aplicativo do Sesc Pará. O outro aplicativo tem foco nos usuários das academias, disponibilizando na palma da mão do usuário os seus treinos, notificações e históricos de avaliações físicas com gráficos e comparativos. Já a terceira novidade digital são os terminais que oferecem as facilidades no formato de autoatendimento nas unidades.

COP 30

O Sesc no Pará participa do grupo de trabalho responsável pelo Projeto Capacita COP 30, do Governo do Pará. A entidade vem oferecendo cursos de Inglês por meio do seu Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG. Eles já estão sendo realizados em Belém, na unidade Sesc Doca, e em Salinópolis com o objetivo de capacitar e dar domínio de idioma a uma parcela da população que irá atuar na acolhida e no atendimento às pessoas, principalmente turistas, durante a COP 30.

O resultado já está sendo visto. No início de agosto, o Capacita COP30 certificou os alunos das suas primeiras turmas. Na ocasião, estudantes dos cursos de inglês do Sesc no Pará subiram ao palco para receber os seus documentos oficiais de conclusão do curso. O Governador do Estado, Helder Barbalho, declarou que os cursos que mais movimentam inscrições no Capacita COP30 são justamente os cursos de língua inglesa. A qualificação faz a diferença na vida e no trabalho dos paraenses.

“A cidade inteira está se preparando para sediar a COP 30, em 2025. O Sesc no Pará, de forma protagonista, não poderia deixar fora de seu radar esse compromisso social e saiu na frente, certificando, pelas mãos do Governador do Estado, Helder Barbalho, mais de 50 pessoas habilitadas pelo curso de inglês e aptas a interagir por meio dessa língua com líderes de grandes nações e visitantes do evento em 2025” - Mônica Andrade, gerente de Educação do Sesc no Pará.

Comprometido em servir à sociedade, o Sesc é referência em trabalho social em todo o Brasil e o Sesc no Pará segue pelo mesmo caminho, se tornando referência em diversos aspectos para outros regionais.

O Sesc completa 78 anos de transformações na vida das pessoas. Trabalhadores do comércio, dependentes, público em geral, adultos, crianças e idosos têm a vida acontecendo diariamente com o Sesc. Através dos seus programas de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Assistência, ele atua alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e realiza um trabalho que tem como foco o ser humano, sua autonomia e o seu bem-estar.

Sesc completa 78 anos de transformações na vida das pessoas (Foto: Divulgação Sesc no Pará)