Senar já capacitou mais de 320 mil produtores e trabalhadores rurais nos últimos cinco anos

No Dia do Agricultor, comemorado no dia 28 de julho, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) – administração Pará, também celebra o feito de ter beneficiado gratuitamente 320.120 pessoas nos últimos cinco anos, entre produtores e trabalhadores rurais, com ações de capacitação profissional, promoção social e assistência técnica e gerencial no campo.

Não é sem razão que o Senar é conhecido como a maior escola da terra, pois os cursos ofertados vão até onde o homem do campo está, ou seja, na área rural, um modelo inédito de educação adotado pela administração do Senar do Estado. "Esta atuação abrangente e eficiente é crucial para garantir que os produtores rurais estejam atualizados com as mais recentes inovações tecnológicas, além de promover uma gestão mais eficaz e sustentável de suas propriedades onde quer que estejam", declara o coordenador pedagógico do Senar, Luiz Carlos Almeida.

Instituído pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, o Senar - administração do Pará foi oficialmente criado pela Portaria n.º 012/94, de 04 de abril de 1994. Vinculado nacionalmente à Confederação da Agricultura e Pecuária do Pará (CNA), a instituição atua oferecendo suporte técnico e gerencial essencial para o desenvolvimento do agronegócio.

"Os objetivos principais do Senar incluem a capacitação profissional, promoção social das famílias rurais e assistência técnica e gerencial das propriedades rurais. Este apoio é vital para o desenvolvimento das cadeias produtivas e para a melhoria da qualidade de vida no campo", explica o superintendente do Senar-PA, Walter Cardoso.

No Pará, o Senar trabalha em conjunto com os dez núcleos regionais do sistema, ligados aos 135 sindicatos de produtores rurais, e com atuação nos 144 municípios do Estado. Esta ampla rede permite que a instituição leve novas tecnologias e qualifique a mão de obra rural em setores chave como agricultura, pecuária, aquicultura, extrativismo e agroindústria.

"No Dia do Agricultor, é de suma importância destacarmos que o papel da capacitação oferecida pelo Sistema Faepa/Senar/Sindicatos/Núcleos/Fundepec (Senar-Pará) não apenas melhora a produtividade, que leva conhecimento e tecnologia aos produtores rurais, contribuindo para a elevação da produtividade e da renda do produtor, para a geração de riqueza, renda e emprego nas economias locais, como também para a segurança alimentar da população”, considera o presidente do Sistema Faepa/Senar/Sindicatos/Núcleos/Fundepec.

A capacitação no meio rural é essencial para a agregação de novas tecnologias e conhecimentos, garantindo que o setor agropecuário continue a crescer e se desenvolver de maneira sustentável e inovadora, beneficiando toda a sociedade.