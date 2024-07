Alunos do Senar conquistam as principais premiações no Festival Internacional Chocolat Xingu 2024

O Sistema Faepa/Senar/Sindicatos/Núcleos/Fundepec preza pela excelência em seus cursos. Uma prova disso é que os produtores rurais e chocolateiros, formados pela instituição rural, conquistaram as principais premiações no Festival Internacional Chocolat Xingu 2024, que foi realizado entre os dias 13 e 16 de junho, no município de Altamira, no Pará.

Além das competições, o Senar também marcou presença no evento com o estande especial “Cozinha Show AgroChocolat”, onde foram realizadas demonstrações culinárias e degustações, promovendo os produtores de cacau e a qualidade do chocolate produzido no Pará.

O grande vencedor da categoria principal do festival foi Antônio de Senna, produtor rural e chocolateiro de Igarapé-Miri, que conquistou o primeiro lugar na categoria “Intenso”. Ele também conquistou o segundo lugar na categoria "Chocolate ao Leite", em parceria com a marca Ascurra, da produtora Sarah Brogni de Medicilândia, que também foi aluna do Senar e hoje é instrutora nas Escolas Indústrias de Chocolate da instituição. Por fim, Antônio também garantiu o terceiro lugar na categoria “Produto Inovação”.

Escola Indústria de Chocolate do Senar

O Sistema Faepa/Senar/Sindicatos/Núcleos/Fundepec conta atualmente com cinco Escolas Indústria de Chocolate do Senar nos principais municípios produtores de cacau. Nessas estruturas, os participantes iniciam as capacitações para a fabricação de chocolates finos e demais produtos achocolatados, além de incentivar o empreendedorismo na cadeia produtiva da atividade. As Escolas Indústrias hoje estão em Igarapé-Miri, Altamira, Medicilândia, Castanhal e Tomé Açu e ainda há uma unidade móvel, levando a itinerância para o aprendizado na produção de chocolate.

Incentivo

De acordo com o vencedor do festival, a conquista dos prêmios foi uma surpresa, pois a competição contou com grandes nomes do setor. “Nunca imaginaria que voltaria com um prêmio. Graças a um amigo, senhor Lahire, assessor técnico do Sistema Faepa/Senar e um grande incentivador da minha marca de chocolate. Na oficina, ele esteve presente e olhou para mim, dizendo: ‘Por que não coloca o nome da tua marca de chocolate Cacau Yeshua? Cacau Yeshua Chocolate’. Olhei na cara dele, sério, e fiquei emocionado. Falei: ‘Tá beleza, então vamos lá’. Ali naquela oficina nasceu a marca Cacau Yeshua Chocolate, graças ao incentivo do meu amigo Lahire, que dá a mão para todos os chocolateiros de Baixo Tocantins. Desde então, tenho levado essa marca”, explica.

É válido ressaltar que Antônio de Senna foi recebido pelo presidente do Sistema Faepa/Senar/Sindicatos/Núcleos/Fundepec, Carlos Xavier, e pelo superintendente do Senar-PA, Walter Cardoso.

Na ocasião, o produtor destacou a importância das capacitações do Senar, incluindo o assessoramento da Assistência Técnica e Gerencial (ATEG) Mais Cacau, e o incentivo do Sindicato dos Produtores Rurais de Igarapé-Miri, representado por Darlene Pantoja.

Premiações

Além da vitória de Antônio de Senna, o festival também premiou outros produtores paraenses formados pelo Senar, confira abaixo!

Categoria Intenso:

Medalha de prata – empate técnico – Ascurra (Medicilândia) e Yeshua (Igarapé-Miri)

Medalha de bronze – Blumen (Brasil Novo)

Categoria Chocolate ao Leite:

Medalha de prata – Assurini – Abelha Cacau (Altamira)

Medalha de bronze – Cacauway (Medicilândia)

Categoria Produto Inovação:

Medalha de prata – Ascurra (Medicilândia)

