‘Café com Rádio’ destaca a importância das rádios locais na era digital

No dia 20 de maio, ocorreu o evento “1º Café com Rádio”, promovido pelo Sistema Faepa/Senar/Sindicatos/Núcleos/Fundepec, reunindo representações das principais rádios do Pará, entre elas CBN Belém, Rádio Clube, Rádio Alepa, Rádio Liberal, Rádio Marajó e Rádio Cultura. O evento também foi o pré-lançamento do podcast produzido pelo Sistema Pará+Agro, disponível no app Spotify.

Os convidados presentes reforçaram a importância das rádios na era das mídias digitais e na disseminação de informações, especialmente para o produtor rural, um dos principais consumidores dessa mídia sonora enquanto executa suas atividades cotidianas, como citou o presidente da Faepa, Carlos Xavier.

Carlos Xavier, presidente da Faepa ressaltou que o rádio consegue levar informações para os locais de difícil acesso (Ascom/Faepa)

"O rádio é fundamental para levar conhecimento onde outras mídias não chegam e para preencher lacunas na transmissão de informações aos produtores rurais. Nós, paraenses, precisamos aprender a nos comunicar e informar o que está sendo produzido em nossa região", afirmou Xavier, ressaltando a importância de uma comunicação eficiente para informações sobre o agro paraense.

Walter Cardoso, superintendente do Senar-PA, expressou o interesse da instituição em desenvolver soluções para garantir que as informações sobre o agronegócio cheguem a todos os lugares. "Através dos meios de comunicação, especialmente da rádio, podemos alcançar mais produtores e difundir conhecimento essencial para o desenvolvimento do setor", afirmou.

Maria Goreti, coordenadora de projetos estratégicos da Faepa/Senar, reforçou o discurso, afirmando que o alcance das rádios nunca diminuiu e que, com apoio adequado, tende a expandir ainda mais sua audiência. Na ocasião, apresentou as produtoras rurais Sarah Brogni e Miriam, referências internacionais na produção de cacau e chocolates na Amazônia.

Rádio sempre presente

Gleydson Souza, diretor e coordenador da rádio Alepa e Rádio Clube, falou sobre a crucialidade das rádios na comunicação, especialmente em áreas onde o sinal de televisão não chega, a rádio sempre está presente. Ele aproveitou a ocasião para parabenizar o lançamento do novo podcast do Sistema Faepa/Senar/Sindicatos/Núcleos/Fundepec, considerado um avanço significativo para a comunicação local.

Felipe Feitosa, coordenador de jornalismo da rádio Cultura e Boas Novas, ressaltou o papel da Cultura em abordar uma variedade de assuntos, enfatizando a importância da comunicação pública. "Propagar a informação é uma responsabilidade crucial da comunicação de qualidade", afirmou Feitosa.

Cristiano Lobato, representante comercial da CBN, destacou a parceria da emissora com o Sistema Faepa/Senar e a necessidade contínua de produzir conteúdo relevante para o público amazônida. "As rádios precisam não apenas informar, mas também reconhecer e valorizar o povo da Amazônia", concluiu Cristiano.

Compromisso

O evento “Café com Rádio” reafirmou o compromisso das rádios presentes em continuarem sendo fontes confiáveis e acessíveis de informações, demonstrando relevância na era digital e capacidade única de alcançarem os mais diversos públicos, entre eles, quem está no campo.

Participou do evento o diretor-secretário da Faepa, Alfonso Rio, também produtor rural, que destacou como a rádio ainda é a principal mídia para quem vive no campo.

Entre os presentes, o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Breves,Sérgio Mocelin; o diretor da Faepa,Guilherme Minssen; a assessora técnica do Fundepec, Rosirayna Remor; a equipe de comunicação da Faepa, Paula Costa, Juliana Cardoso, Silvana Paes e Su Kim; os representantes da Emater, Paulo Nascimento e Ivanete Lopes; Jeferson Högnisch, produtor da rádio O Liberal e Alepa; Alfonso Rio, diretor do Sistema Faepa; Vilson Schuber, vice-presidente do Sistema; Neka Minssen, representando a Sedap/Nuplan; Luis Canizo ATS, do Núcleo Marajó; e Thayssa Rebelo, coordenadora da Rádio Marajó.